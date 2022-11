Halloween: Confira opções de balas para comemorar a data

31 de outubro de 2022 | 13:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Ao todo, as balas demoram cerca de uma hora para serem feitas Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Tradicional festa norte-americana, o Halloween ganhou espaço, e hoje coleciona adeptos e fãs ao redor do mundo.

Originária da festa pagã do Samhain, a data foi um evento no calendário celta que marcava um "rito de passagem". Com significado místico, acreditava-se que a barreira entre o mundo dos mortos e dos vivos deixava de existir, e os espíritos poderiam vagar livremente pela terra.

Entretanto, o tempo passou e a data hoje tem outros significados. Nos Estados Unidos, o Halloween é celebrado todo dia 31 de outubro e tem como tradição comidas que utilizam abóbora como ingrediente principal, além das "treats", ou balas, que decoram as fartas mesas.

Para quem deseja celebrar a data com uma mesa bem posta, Paladar visitou casas na cidade de São Paulo que oferecem boas opções de balas, não só no Halloween, mas durante todo o ano.

PapaBubble

A PapaBubble opera no número 282 da rua dos Pinheiros desde 2009, e oferece um espetáculo na produção das balas artesanais feitas a base de açúcar, glicose e corante.

“Não existe uma técnica específica para a montagem deste tipo de doce. Você precisa imaginar o desenho como um cilindro, e não como bi-dimensional. Só desta maneira conseguimos formar as figuras que aparecem nas balas”, explica Mariana Charf, fundadora da única loja que opera no Brasil.

O interior das balas precisa ser puxado no gancho para obter uma textura mais aerada Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Todas as manhãs, a equipe prepara pelo menos 8kg de massa açucarada, que imediatamente recebem cor, modelagem, forma e sabor. Todo o procedimento é feito com agilidade, já que a bala pode endurecer em questão de minutos.

Ao longo do processo, a porção de massa utilizada para o interior da bala é esticada em um gancho na parede.

“Precisamos esticar a bala para que ela receba e não fique tão dura no paladar”, explica Alex Bonfim, que trabalha na frente da produção há seis anos.

Ele ressalta que as demais frações do doce não recebem o mesmo tratamento, já que com o movimento de puxada as cores também se tornam menos intensas e os desenhos do interior precisam ser visíveis e nítidos no resultado final.

A Papabubble de Pinheiros é a única loja da franquia que opera no Brasil Foto: Tiago Queiroz / Estadão

Mariana explica que as edições festivas são tradição na loja, e costumam esgotar rapidamente. Os pacotes especiais são apostas principalmente de decoração e presentes.

Com a bala montada, os “candy makers”, como são chamados na loja, esticam o grande cilindro e realizam os cortes e separações de balas com pontas afiadas para evitar que os consumidores machuquem a boca na hora de comer.

Por fim, o conteúdo é embalado e colocado à mostra nas vitrines do estabelecimento.

Tati Barbi

Tudo começou com uma receita de família. A ideia de confeccionar balas caramelizadas para aumentar a renda de Tati Barbi foi de sua própria mãe quando ela engravidou pela primeira vez em 2013.

"Percebi que precisávamos de mais dinheiro. Minha mãe me ensinou a fazer a bala de coco. Não era algo que eu gostava de preparar, mas ajudava a pagar as contas", explica.

Tati Barbi é a primeira loja especializada em balas caramelizadas de São Paulo Foto: Felipe Rau / Estadão

O tempo passou, a proprietária da loja, que leva seu nome, tomou gosto pelo ofício e viu no mercado a oportunidade de expandir o negócio. O aumento da cartela de sabores e o delivery foram as molas propulsoras para o crescimento da empresa familiar.

"Em fevereiro de 2020 o delivery começou a ir bem. Investimos nas redes sociais, e em junho de 2021 conseguimos inaugurar a loja física", explica.

A produção dos doces é feita nos fundos do estabelecimento diariamente. No fogão, as massas feitas à base de leite condensado borbulham até atingirem o ponto de brigadeiro, que logo após o resfriamento são enroladas e banhadas em calda de açúcar fumegante.

Ao todo, a equipe conta com 20 pessoas atualmente Foto: Felipe Rau / Estadão

São produzidas cerca de 1500 balas por dia, que são embrulhadas e prontamente colocadas no estoque para reposição.

“Até hoje nosso carro-chefe é a bala tradicional de coco, fixa no cardápio, mas procuramos implementar sabores sazonais para agradar o gosto de todos. A bala de cheesecake, por exemplo, é uma que sai bastante, mas não deixamos disponível sempre por conta do cream cheese, que é mais difícil de conservar fresco”, ressalta.

Quando a loja nasceu, Tati trabalhava apenas com os sabores tradicionais como coco e amendoim Foto: Felipe Rau / Estadão

Os cardápios temáticos são pensados pela própria empresária, que busca por sabores que tenham a ver com as celebrações.

“Buscamos sempre por ingredientes frescos e investimos em decorações mais minimalistas para que as balas não percam nossa identidade”, afirma.

Marília Zylberstajn

Servidas com o café preto da casa, as balas pâte de fruit, tradicionais francesas, são produzidas nas confeitaria de Marília Zylberstajn de duas a três vezes por semana dependendo da demanda.

A bala é cozida por cerca de 40 minutos e resfriada por 24 horas antes do corte Foto: Beatriz Olivetti

À base de açúcar, pectina e suco de laranja, a massa é cozida em fogo médio e precisa ser mexida a todo momento até que atinja 107 graus.

“O que faz com que ela obtenha esse aspecto de gelatina é a pectina. No caso da laranja, ela consegue essa textura aos 107 graus, mas depende de qual fruta será utilizada. Além da pectina em pó que usamos, o próprio suco já carrega este elemento, então o tempo de preparo pode variar”, afirma a confeiteira enquanto mexe a panela com um batedor de arame.

As balas do tipo pâte de fruit podem ser preparadas em diversos sabores Foto: Beatriz Olivetti

A bala não é um dos itens mais vendidos da casa, mas pode ser encontrada na vitrine da loja embalada em porções de três ou seis unidades, ideais para presentear.

Ateliê do Coco

Luciana Moredo começou a confecção de balas de coco em 2015 por conta do filho, alérgico a proteína de leite.

As balas fizeram tanto sucesso entre família e amigos que a pequena empresária passou a receber encomendas de pessoas próximas.

"Como o custo para a confecção das balas sem lactose, passamos a trabalhar com brigadeiro normal. Mas nada nos impede de adaptá-las caso o cliente precise", afirma ela à Paladar.

Bala de morango da Ateliê do Coco Foto: Sandro Barros

As caixas temáticas fazem sucesso entre clientes, que procuram os serviços da Ateliê do Coco principalmente para eventos.

"Caixas sortidas e com os trios de sabores são as mais pedidas. Mas os sabores que os clientes mais procuram são coco cremoso, brigadeiro, doce de leite e limão siciliano", conclui a empresária.