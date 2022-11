Manual do ovo moderno: saiba como comprar, armazenar e usar melhor esse ingrediente

15 de novembro de 2022 | 05:00 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

Modo de criação das galinhas define o tipo de ovo que chega ao supermercado. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

É comum quando alguém que, desprovido de qualquer dote culinário, solta a clássica “não sei nem fritar um ovo” para revelar tal condição. Bem, fritar um ovo perfeito, com a gema mole, a clara rendada e a borda dourada, requer alguns truques que nem todo cozinheiro sabe. Mas, independente do seu grau de instrução na cozinha, a pergunta que não quer calar, na verdade, vem bem antes disso: você sabe comprar ovo?

Sim, querido leitor, você leu certo: comprar ovo. Com tantos tipos e subtipos disponíveis nas gôndolas, dar apenas aquela geral na caixa para se certificar de que não está levando nenhum ovo quebrado para casa não é mais suficiente. Para fazer uma compra consciente, o consumidor precisa, no mínimo, saber interpretar quatro termos: convencional, cage free, caipira e orgânico. Depois desses, vêm outros quatro: pequeno, grande, extra e jumbo. E a cor dos ovos, indica o que?

“Muita gente compra ovo vermelho achando que é de galinha caipira, mas nem sempre é. Galinha vermelha bota ovo vermelho, galinha branca bota ovo branco e a galinha vira-lata bota ovo de tudo o que é cor”, explica Luis Barbieri, sócio da Raiar, produtora de ovos orgânicos, que fez sua estreia no mercado em abril deste ano e já conquistou chefs como Bel Coelho, do Cuia, e Fred Caffarena, do Make Hommus, Not War. “A falta de informação faz o consumidor comprar gato por lebre”, complementa.

Já a tão cobiçada cor alaranjada da gema (em contraponto com as versões amarelo-pálido) está relacionada ao tipo de criação da ave. Galinhas criadas soltas produzem ovos com maior teor de betacaroteno (idem para vitaminas A, D e E, ômega 3 e proteínas), que contribui para a cor mais forte da gema, assim como a alimentação 100% vegetal.

Ovos orgânicos e frescos são os queridinhos dos chefs de cozinha e confeitaria. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Aqui vale um breve desvio na rota para lembrar do experimento que o celebrado chef Dan Barber fez na fazenda restaurante do Blue Hill: ele incluiu pimentões vermelhos na dieta das galinhas, que passaram a produzir ovos com uma belíssima gema avermelhada. Por outro lado, é bom lembrar que corantes artificiais adicionados à ração são capazes de produzir o mesmo efeito, o que pode, mais uma vez, induzir o consumidor ao erro.

Tatuado na casca

Além de toda a filosofia orgânica, que é seguida à risca na produção, marcas como a Fazenda da Toca e a própria Raiar - que são, respectivamente, a primeira e a segunda maior produtora de ovos orgânicos no País - apresentam cada um de seus ovos com a respectiva data de fabricação impressa na casca. “O ovo é um alimento fresco, que deve ser consumido em até 30 dias. Estampar a data de produção ovo a ovo é uma forma de garantir sua qualidade e rastreabilidade”, afirma Luis.

O frescor do ovo, aliás, é ponto-chave no resultado das receitas. Existe uma anedota entre cozinheiros que diz: “se você não quer sentir cheiro de ovo na comida, não use ovo”. Afinal de contas, ovo tem cheiro de ovo. Por outro lado, também é verdade que ovos velhos, já passados, têm um cheiro forte e desagradável, capaz de arruinar qualquer doce ou salgado.

Produtoras têm estampado a data de fabricação dos ovos nas cascas. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

É por essas e outras que Marilia Zylbersztajn, da confeitaria homônima, usa apenas ovos orgânicos - e de produtores que conhece de perto - em sua cozinha (pois imagine você que, por ali, passam mais de mil ovos por semana). “A qualidade do ovo e seu frescor influenciam diretamente na receita. Ovos orgânicos têm a gema mais firme, a clara mais consistente, além de serem muito mais saborosos”, afirma a confeiteira.

“E essa história de peneirar a gema para separar a película e evitar cheiro forte, é mito, já fiz milhões de testes. Só peneiro a gema para fazer quindim, em razão da textura do creme, que precisa ser lisinha”, atesta Marilia.

Para sanar dúvidas que podem surgir acerca do ovo - da escolha no mercado à aplicação na receita -, o Paladar montou uma grande cartilha com a ajuda de produtores, chefs de cozinha e confeiteiros. Só faltou responder quem veio primeiro: o ovo ou a galinha?

Tipos de produção

ovo convencional: modelo de granja, com legislação abrangente e maleável, que mantém as aves confinadas em gaiolas, com produção contínua de ovos (as luzes ficam acesas 24 horas por dia para que as galinhas percam a noção do que é dia e noite). A alimentação é feita por ração vegetal e animal, podendo conter resíduos da própria espécie. O uso de antibióticos é permitido.

modelo de granja, com legislação abrangente e maleável, que mantém as aves confinadas em gaiolas, com produção contínua de ovos (as luzes ficam acesas 24 horas por dia para que as galinhas percam a noção do que é dia e noite). A alimentação é feita por ração vegetal e animal, podendo conter resíduos da própria espécie. O uso de antibióticos é permitido. ovo cage-free: ou livre de gaiola; nesse sistema as galinhas são confinadas em grandes galpões, com espaço para circular e expressar seus comportamentos naturais. A iluminação do espaço, a alimentação das aves e o uso de medicamentos, porém, permanece como na produção convencional.

ou livre de gaiola; nesse sistema as galinhas são confinadas em grandes galpões, com espaço para circular e expressar seus comportamentos naturais. A iluminação do espaço, a alimentação das aves e o uso de medicamentos, porém, permanece como na produção convencional. ovo caipira: sistema híbrido, em que as aves ficam tanto em ambiente fechado (galinheiro ou aviário) quanto em áreas abertas de pasto. A alimentação deve ser 100% de origem vegetal (daí a pigmentação mais alaranjada da gema) e o uso de medicamentos como antibióticos, apesar de permitido, é mais restrito. Não tem legislação vigente, conta apenas com uma instrução normativa (que não é fiscalizada).

sistema híbrido, em que as aves ficam tanto em ambiente fechado (galinheiro ou aviário) quanto em áreas abertas de pasto. A alimentação deve ser 100% de origem vegetal (daí a pigmentação mais alaranjada da gema) e o uso de medicamentos como antibióticos, apesar de permitido, é mais restrito. Não tem legislação vigente, conta apenas com uma instrução normativa (que não é fiscalizada). ovo orgânico: nesse tipo de produção, com regulação clara e fiscalizada pelas certificadoras, as galinhas são mantidas tanto em ambiente aberto quanto fechado (com no mínimo 8 horas no escuro). Não são permitidos antibióticos e tampouco agentes de crescimento, como hormônios. A alimentação, além de 100% vegetal, é feita com insumos orgânicos, livres de agrotóxicos e não transgênicos.

Tamanho é documento

Ovos pequenos vêm de galinhas jovens, enquanto os ‘jumbo’ vêm de galinhas, digamos, mais vividas

pequeno: tem abaixo de 50g

tem abaixo de 50g grande: tem cerca de 60g

tem cerca de 60g extra: tem entre 61 e 65g

tem entre 61 e 65g jumbo: tem mais de 66g

