Pastel de nata é protagonista em estabelecimentos tipicamente portugueses

25 de novembro de 2022 | 13:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Pastel de nata da Quinta do Marquês Foto: Felipe Rau / Estadão

O Pastel de Belém é “de Belém” só em Portugal. Aqui no Brasil ele é pastel de nata. Isso porque o tradicional doce português foi inventado pelos monges no Mosteiro dos Jerónimos, no bairro de Lisboa que leva o mesmo nome da sobremesa e possui origem certificada. O mesmo acontece com outras iguarias, como o pastel de Coimbra, por exemplo.

Dizem as lendas que a receita surgiu como forma de aproveitar as gemas que sobravam da fabricação de hóstias, e passou a ser vendida nos arredores para manter o mosteiro de pé. O preparo se consolidou, e virou uma espécie de tradição visitar a região para experimentar o doce.

Apesar de não levar o nome original em solos brasileiros, as casas que oferecem pastéis de nata artesanais não ficam para trás. Confira alguns lugares que servem a iguaria.

A Quinta do Marquês

O estabelecimento localizado no número 1853 da Faria Lima cultiva um pouquinho da cultura portuguesa nas tradicionais receitas lá presentes. Na vitrine típica de padaria, descansam os pastéis de nata feitos artesanalmente em uma das unidades da casa.

Servidos bem quentinhos, a unidade sai a R$ 8,50 e derrete na boca.

Av. Brg. Faria Lima, 1853, Jardim Paulistano. 3371-2300. 06h / 21h (sáb. e dom. 07h / 17h)

Pastel de nata artesanal da Quinta do Marquês Foto: Felipe Rau / Estadão

Arte Nata

O empório português Arte Nata, na Rua Frei Caneca, é mais uma doceria típica do país luso que oferece uma série de sobremesas típicas.

O pastel de nata artesanal sai por R$ 12,20.

R. Frei Caneca, 1380, Bela Vista. 3263-0803. 08h / 17h (fecha sáb. e dom.)

Pastéis de nata artesanais do Arte Nata empório Portugues Foto: Arte Nata Empório Portugues

Solar da República

O restaurante Solar da República dedica-se a servir pratos típicos da culinária portuguesa, bem como sobremesas.

O pastel de nata do estabelecimento conta com uma crosta tostada e creme suave ao paladar. Cada unidade da iguaria sai pelo valor de R$ 13.

R. Marquês de Itu, 134, Vila Buarque. 3222-5402. 11h / 23h (sex. e sáb; 11h / 00h)

Pastéis de nata caseiros do restaurante Solar da República Foto: Erika Martins

Bacalhau, Vinho e Cia

A casa Bacalhau, Vinho e Cia surgiu com o objetivo de evidenciar as grandes possibilidades do bacalhau, que aparece na grande maioria dos pratos servidos no local.

Entretanto, não é só o peixe que brilha no cardápio do estabelecimento, e o pastel de nata da casa não perde protagonismo.

A sobremesa é servida em duas versões, uma mais elaborada servida em uma louça, e a tradicional. Ambas saem pelo valor de R$ 25 e R$ 15, respectivamente.

R. Barra Funda, 1067, Barra Funda. 3666-0381. 11h39 / 23h (dom. 11h30 / 17h e seg. 11h30 / 16h)

Bacalhau, Vinho e Cia serve a sobremesa em diferetes versões Foto: Johnny Mazzilli

Manteigaria Lisboa

Outra confeitaria especializada em iguarias portuguesas é a Manteigaria Lisboa, na Vila Olímpia. A casa oferece o pastel de nata nos sabores, tradicional e com banana, que saem por R$ 10,80 e R$ 11,60, respectivamente.

Além dos pastéis doces, o estabelecimento oferece os mesmos quitutes salgados.

R. Ramos Batista, 372, Vila Olímpia. 3849-1621. 10h / 20h (qua. 08h / 20h)