Receitas da copa: Paladar elabora álbum de figurinhas com pratos típicos de cada nação

22 de novembro de 2022 | 11:04 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Paladar elabora álbum de figurinhas com receitasa típicas dos países da Copa Foto: Fernando Sciarra | Carol Gherardi

A Copa do Mundo evidencia a diversidade de culturas ao redor do mundo. Os países que disputam o mundial entram em destaque não só pela maneira como jogam futebol, mas também por seus hábitos cotidianos e, claro, a alimentação e receitas típicas não ficam fora deste pacote.

Muito se fala sobre pratos ilustres, modos de preparo e ingredientes coringas dos participantes, mostrando como diferentes receitas podem ser passadas de geração para geração.

Pensando nisso, Paladar elaborou um projeto especial para quem quer aproveitar o período dos jogos com o melhor da gastronomia, a Copa Paladar. Inspirado nos tradicionais álbuns de figurinhas da copa, os leitores que desejarem poderão descobrir mais sobre as culinárias do globo, e em especial dos lugares de onde vieram as seleções.

Durante todos os dias dos jogos, serão disponibilizadas receitas das nações que irão ao campo disputar mais um espaço nas próximas etapas. Tudo começa na fase de grupos, com os times já definidos e boa parte dos preparos já disponíveis.

Conforme o avanço das fases e a definição dos próximos times que vão disputar os jogos nas oitavas, quartas, semifinais e na final, mais receitas serão disponibilizadas até que o álbum fique completo.

O álbum de receitas da Copa Paladar está disponível por meio do link. Não perca a chance de saborear estes saborosos confrontos.