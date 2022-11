Restaurantes oferecem menus especiais para copa; veja opções

19 de novembro de 2022 | 10:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Tajine do Make Hommus. Not War Foto: Carol Gherardi

Ambientes agradáveis e boa cozinha são essenciais para quem está em busca de locais para assistir aos jogos da copa. Pensando nisso, estabelecimentos da capital paulista elaboraram cardápios temáticos inspirados no evento.

Confira algumas casas de São Paulo que vão oferecer pratos especiais ao longo dos jogos da copa.

Make Hommus. Not War

Especializado em sabores do Oriente Médio, o restaurante Make Hommus. Not War vai disponibilizar a partir do dia 17 de novembro uma seleção de pratos inspirados em países como Catar, Arábia Saudita, Irã, Marrocos e Tunísia. Ao longo de cinco semanas, todas as quintas-feiras, serão apresentados os novos pratos.

Catar, Arábia Saudita e Irã vão ganhar releituras de comidas típicas que também vão levar hommus em suas composições. Os pratos serão o Saloona, do Catar, com carne bovina ensopada, legumes e ovo cozido finalizado com hommus, Kabsa, representando a Arábia Saudita, que leva arroz basmati, galeto assado, caldo de especiarias e hommus.

O Fesejoon é um prato iraniano composto por berinjela ou aves, junto com guisado de melaço de romã, nozes, ervas e especiarias. Na casa, ele será feito à base de berinjela e servido com hommus.

Marrocos e Tunísia não ficaram de fora e também ganharam releituras especiais. O tajine de cordeiro com damasco, azeitona e especiarias e o lablabi, uma sopa de legumes, grão de bico, harissa, ovos de codorna e hortelã crocante, ambos servidos com hommus.

Gaarden Greenhouse

O Gaarden Greenhouse terá três opções de ingresso nos dias de jogos do Brasil na copa. O primeiro inclui menu à vontade e open bar pelo período de quatro horas no valor de R$ 350. Por R$ 200, os clientes terão acesso apenas ao open bar, e quem escolher o valor de R$ 30 para entrar, terá direito a um chope.

Dentre os pratos disponíveis para a ocasião, serão disponibilizados snacks como burrata com pesto, tomate confit e torradinhas, pupunha assada com manteiga de garrafa, flor de sal, raspas de laranja e brotos, mix de pastéis, queijo brie assado em massa folhada, mel de laranjeira e torradas.

Gaarden organiza cardápio especial para dias de jogos do Brasil Foto: Bia Fortes

Além deles, o chef Lucca Giacobelli elaborou uma seleção de bolinhos em sabores variados como abóbora com carne seca, acarajé e kibe recheado com queijo cottage.

Chez vous

O tradicional belga Chez Vous também pensou em um menu especial para a copa a partir do dia 20 de novembro.

Durante os dias de jogos do Brasil ou da Bélgica na copa, o estabelecimento vai oferecer uma rodada de chopp para cada gol das seleções.

O restaurante também preparou uma carta especial de croquetes inspiradas nos países participantes do mundial.

Croquetas do Chez Vous Foto: Elias Gomes

Entre eles estão os sabores de carne seca com queijo coalho, acompanha aioli de coentro representando o Brasil; bacalhau confitado, acompanha tapenade de azeitonas pretas de Portugal; uma releitura do Rouladen (bacon, cebola caramelizada, picles de pepino), acompanha aioli de mostarda da Alemanha e representando a Bélgica, croqueta crevettes, acompanha aioli tradicional;

França, Espanha e Inglaterra não ficaram de fora e ganharam sabores de queijo Brie, acompanha chutney apimentado, jamòn, com aioli tradicional e Cornish Pasty (carne e cebola), respectivamente.

A Argentina encerra o cardápio com com croquetas Salteñas, de carne moída, pimentões, batatas, ovos e pimenta, acompanha aioli tradicional.

Luce

O restaurante italiano Luce elaborou pizzas inspiradas nos países que vão disputar a copa do mundo. As novidades estarão disponíveis nas unidades de Jardins e Pátio Higienópolis até o dia 18 de dezembro.

Pizza inspirada na Espanha Foto: Tadeu Brunelli

O sabor Brasil leva carne seca com requeijão cremoso, já Alemanha é composta por porchetta com picles de mostarda.

Espanha, França e Portugal não ficaram de fora e também ganharam homenagens. Todas levam fior de latte, mas a primeira leva presunto cozido e cogumelos, enquanto a segunda e a terceira são compostas por queijo brie e pêra e bacalhau e tomates coloridos, respectivamente.