São Paulo oferece churros para todos os gostos; veja onde encontrar a sobremesa

18 de novembro de 2022 | 15:59 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Casa do churros serve a iguaria em diferentes sabores Foto: Taba Benedicto / Estadão

Apesar da origem incerta, o churro é uma iguaria que existe há muitos séculos. Popular em países da América Latina, França, Portugal e Espanha, costuma ser consumido no café da manhã, e diferentemente do Brasil, sem recheio.

A receita feita à base de farinha de trigo e água, frita em uma tina de óleo e banhada ganhou o público e aparece como sobremesa nos cardápios de diversos estabelecimentos. A seguir, confira uma seleção de lugares que oferecem a iguaria.

Bar do Veloso

Conhecido pelas famosas coxinhas, o Bar do Veloso, localizado no coração da Vila Mariana, não fica para trás nas sobremesas.

A porção de churros servida no veloso é a espanhola, sem recheio, acompanhada de um um potinho de doce de leite ou creme de avelã à parte para mergulhar as friturinhas.

A sobremesa está disponível no valor de R$ 20 e conta com 6 unidades.

Rua Conceição Veloso, 54, Vila Mariana. info@velosobar.com.br 3ª a 6ª, 17h / 23h30 (sáb., 15h / 23h30. Dom., 15h / 23h30)

Churros do Veloso Bar Foto: Leo Feltran

Exquisito Bar

A proposta do Exquisito é oferecer uma experiência latinoamericana por meio da gastronomia.

Famoso pelos drinques e pratos como o chilli com carne, tortilhas de milho e nachos, os churros não ficaram de fora no menu de sobremesas do bar.

Também à moda espanhola, o diferencial da iguaria é o fato de ser preparada com tapioca invés da farinha de trigo convencional. A porção conta com 6 unidades e sai por R$ 18 reais.

R. Artur de Azevedo, 2079, Pinheiros. 2323-5432. 4ª e 5ª 12h / 15h e 18h / 23h. 6ª, 12h / 15h e 18h / 01h (sáb., 13 h / 01h e dom., 13h / 22h)

Churros de tapioca do Bar Exquisito Foto: Tari Azevedo

A Casa do Churro

A Casa do Churro lembra uma pequena sorveteria de interior. Com mesinhas de plástico, o estabelecimento especializado em churros brasileiros conta com um cardápio amplo.

A receita familiar foi inventada em 1974 e até os dias de hoje é traduzida nos sabores, que variam entre chocolate doce de leite, goiabada, banana e até romeu e julieta.

A iguaria é feita à moda brasileira, com recheio e polvilhada de açúcar e canela, e cada unidade sai a R$ 18.

R. Torrinha, 45, Água Rasa. 2671-7180. 2ª a 5ª 14h / 22h (6ª, sáb. e dom. 14h / 23h)

Churros de chocolate da Casa do Churro Foto: Taba Benedicto / Estadão

Cór Gastronomia

Inaugurado em 2015, o Cór gastronomia é uma casa especializada em carnes e famosa pela técnica de maturação "dry aged".

Apesar do protagonismo dos pratos, os churros do estabelecimento fazem sucesso entre os clientes assíduos do local.

Os mini-churros do estabelecimento são servidos em quartetos e contam com um potinho de doce de leite para acompanhar. Eles estão disponíveis por R$ 18.

Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros. 3726-2908. 3ª a 6ª 12h / 15h e 18h / 23h (2ª 12h / 15h. Sáb. 12h / 00h e dom., 12h / 18h)

Churros espanhóis do Cór Gastronomia Foto: Neuton Araújo

Pobre Juan

A casa de parrilla inspirada nos tradicionais estabelecimentos argentinos ficou famosa por cortes como bife ancho e ojo de bife.

Para concluir a refeição, o estabelecimento inclui churros espanhóis no menu de sobremesas. A iguaria é apresentada em uma taça com doce de leite pelo valor de R$ 31.

R. Comendador Miguel Calfat, 525, Vila Nova Conceição. 2397-0099. 2ª a 5ª, 12h / 15h e 19h / 22h (6ª e sáb., 12h / 23h e dom., 12h / 20h)

Churros do Pobre Juan Foto: Frederico de Souza

Paellas Pepe

A casa espanhola que ficou conhecida por conta das paellas oferece sobremesas típicas da região da Cataluña.

A Paella Pepe serve uma versão diferente de churros. A iguaria é apresentada em roda, e leva uma bola de sorvete de creme e doce de leite para acompanhar pelo valor de R$ 23.

R. Bom Pastor, 1660, Ipiranga. 3798-7616. 3ª a 6ª, 12h / 16h e 19h / 23h (sáb., 12h / 17h e 19h / 23h30. Dom., 12h / 17h e 19h / 23h30)