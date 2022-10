São Paulo vai sediar a 11º Settimana della Cucina Regionale Italiana

06 de outubro de 2022 | 16:47 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Guanciale mela e senape do Sensi Foto: Henrique Perón

São Paulo vai sediar a 11ª edição da Settimana della Cucina Regionale Italiana entre os dias 24 a 30 de outubro. O evento, realizado pelo Consulado Geral da Itália e da Accademia Italiana della Cucina, tem como objetivo explorar a diversidade gastronômica da Itália.

Ao longo da semana, 20 chefs de restaurantes paulistanos vão receber personalidades italianas para executar menus a quatro mãos. Cada estabelecimento participante vai homenagear uma região do país europeu ressaltando ingredientes e riquezas locais.

Os vinte menus se inspiram no modo de comer italiano e são divididos em quatro etapas. Dessa forma, os cardápios trazem oito receitas com duas entradas, dois pratos principais, dois segundos pratos e duas sobremesas.

Os clientes poderão escolher uma opção de cada grupo na hora do jantar, ou podem apostar em um circuito mais econômico no almoço, constituído por três etapas.

Uovo in camicia e croccante di fonduta di formaggio da Casa Santo Antonio Foto: Johnny Mazzilli

Dentre os preparos, poderão ser encontradas opções como carpaccio veneziano, tagliatelle à bolonhesa, bacalhau com grão de bico e cedro cristalizado, além do tradicional cacio e pepe e um mil folhas de ricota e laranja.

O grupo contará com profissionais veteranos da Settimana, como Giacomo Campodocino, da região da Linguria, Pinuccia de Nardo, da Sicilia, Barbar Settembri, de Marche e Maurizio Morini, de Emilia-Romagna.

O elenco também contará com estreantes que estão à frente de casas premiadas pelo Guia Michelin. Roberto Cerea vem pela segunda vez à Settimana e comanda a cozinha 3 estrelas do Da Vittorio, em Bergamo.

Além dele, estarão presentes Giovanni Vanacore do Rossellinis Pazazzo Avino, localizado na Campania, e Caterina Ceraudo, do restaurante Dattilo, da região da Calabria.

Cappellacci cacio e pepe do Supra di Mauro Maia Foto: Johnny Mazzilli

Nesta edição, o evento contará com o reforço do chef Claudio Rocchi, do Lazio, que vai participar de atividades culturais abertas ao público no Instituto Italiano di Cultura, e em universidades como USP e Anhembi-Morumbi.

11º Settimana Della Cucina Regionale Italiana

Confira os restaurantes participantes da 11º edicção, os chefs convidados e suas respectivas regiões

- Vinarium, chef Clemente Maiorano de Abruzzo

- Due Cuochi, chef Nicola Stella de Basilicata

- Felice e Maria, chef Caterina Ceraudo da Calabria

- Picchi, chef Giovanni Vanacore da Campania

- Maremonti, chef Maurizio Morini da Emilia-Romagna

- Piselli, chef Luca Bidinost da Friuli Venezia

- Supra di Mauro Maia, chef Elenora Masella do Lazio

- Lido, chef Giacomo Campodonico da Liguria

- Terraço Itália, chef Roberto Cerea da Lombardia

- Sughetto, chef Barbara Settembri de Marche

- Santo Colomba, chef Lucio Testa de Molise

- Temperani Cucina, chef Antonio Furolo de Piemonte

- Sensi, chef Alessandro Di Gennaro de Puglia

- Mezza Luna, chef Roberto Serra da Sardegna

- Tre Bicchieri, chef Pinuccia di Nardo da Sicilia

- Ristorantino, chef Pietro Cacciatori da Toscana

- Zena, chef Paolo Bettu de Trentino-Alto Adige

- Casa Santo Antônio, chef Massimiliano Piccirillo da Umbria

- Trattoria, chef Christian Turra de Valle D'Aosta

- Foglia, chef Emanuela Marcon de Veneto