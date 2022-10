Sorveteria Albero dei Gelati terá banana split e oficinas para o Dia das Crianças

03 de outubro de 2022 | 11:39 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Banana split comemorativa da Albero dei Gelati Foto: Laura Conte

A comemoração ao Dia das Crianças este ano na Albero dei Gelati tem sabor de novidade com toque “retrô”. Conhecida pelos gelatos agrícolas, a gelateria lança uma sobremesa em homenagem aos pequenos: a icônica banana split.

A sobremesa ganha versão especial pelas mãos da gelataia Fernanda Pamplona, servida com três bolas de gelatos, sabores à escolha dos clientes, duas possibilidades de caldas e outras delícias.

A ideia surgiu fruto de uma memória afetiva. “Quando criança, lembro de ir em sorveterias com meus pais, tias e irmãos e sempre acabávamos dividindo uma banana split. Tenho essa impressão de que o sorvete traz uma ligação entre as pessoas e por isso, quis fazer a sobremesa para comemorar o Dia das Crianças este ano com meu toque, usando ingredientes fornecidos pelos pequenos produtores parceiros da Albero”, conta Fernanda.

Montada na hora com três sabores de gelatos escolhidos pelo cliente, a sobremesa conta com a banana vinda de Zundi Murakami, agricultor com sítio em Pinhal, em Parelheiros, e leva ainda chantilly feito na casa a partir de leite fresco fornecido pela Fazenda Terra Límpida, castanhas de caju Dunordeste, e duas opções de caldas, uma vegana com morango do sítio Toca da Mantiqueira, e a outra, de caramelo feito com açúcar da Native Orgânicos.

Para finalizar e deixar a pedida ainda mais colorida, além de muito saborosa, Fernanda optou por acrescentar amarenas por cima. O valor da Banana Split é R$ 28 e a sugestão estará disponível somente na quarta-feira, dia 12 de outubro nas duas unidades, Jardins e Pinheiros.

Oficinas de Dia das Crianças

A casa também convidou a nutricionista Laura Rosella para uma programação de oficinas culinárias que promoverão o encontro das crianças com o alimento estimulando a curiosidade, trabalho em equipe e a criatividade, além de abordar temas importantes promovidos pela gelateria como sustentabilidade e a biodiversidade brasileira.

Dia das Crianças terá banana split e oficinas no Dia das Crianças Foto: Laura Conte

Os fornecedores dos ingredientes que serão utilizados para a realização das aulas fazem parte da mercearia da Albero dei Gelati, onde Fernanda vende alguns produtos de seus pequenos produtores parceiros.

Indicados para crianças na faixa etária entre 4 a 10 anos, os cursos acontecerão nos dias 12 e 29 de outubro e ainda em uma data no mês de novembro, em 19/11, todos na unidade Pinheiros - Alameda Joaquim Antunes, 391. O valor de inscrição para cada participante é R$ 60 e as oficinas terão até no máximo 14 integrantes.

No primeiro dia, o curso será dedicado para ensinar a criançada a confeccionar cestinhas de macadâmia, noz fornecida por Antônia do Empório Poitará, com gelato e calda de morango orgânico, este fornecido pelo sítio Toca da Mantiqueira, do produtor Júlio. Nesta data serão duas possibilidades de horários, uma turma no período da manhã das 10h às 12h e a outra, à tarde, das 15h às 17h.

Já no dia 29, acontecerá uma oficina de focaccias coloridas das 15h às 17h. O preparo dessa receita tipicamente italiana contará também com o queijo orgânico da Fazenda Terra Límpida e ainda outros ingredientes da nossa biodiversidade brasileira com seus pigmentos naturais como o laranja do urucum, amarelo da cúrcuma, o verde da taioba e azul do jenipapo, todos ingredientes adquiridos em feiras orgânicas.

Em novembro, no sábado, dia 19, a aula terá como tema snacks de castanhas de caju, no período da tarde, entre 15h e 17h. Laura ensinará como as crianças podem preparar seu próprio lanchinho, feito com castanha de caju Dunordeste, macadâmia do Empório Poitará e nibs de cacau, ingrediente fornecido pela Raros Fazedores de Chocolate.

Serviços

Endereço 1: Alameda Tietê, 198. Jardins. São Paulo-SP

Telefone: (11) 3062-2436

Endereço 2: Rua Joaquim Antunes, 391. Pinheiros. São Paulo-SP

Telefone: (11) 3063 -1821