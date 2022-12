Temporada de trufas: restaurantes elaboram cardápios especiais com a iguaria

05 de dezembro de 2022 | 11:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Steak Tartar de mignon da Tartuferia Foto: Rubens Kato

De sabor marcante, as trufas costumam crescer nas raízes de algumas árvores mais comuns no clima temperado, como nogueiras, carvalhos e aveleiras, e são encontradas por animais treinados em uma espécie de "caça às trufas", já que o desenvolvimento destes fungos não é uma garantia.

Apesar da caçada acontecer ao longo de todo o ano, o desenvolvimento deste curioso alimento costuma ser mais promissor no período de outubro a dezembro, quando restaurantes iniciam uma temporada de cardápios com as trufas como protagonistas.

Essa movimentação não é diferente no Brasil, e diversos estabelecimentos elaboram preparos especiais para colocar o tartufo bianco, ou trufa branca, em evidência ao longo dos três últimos meses do ano.

Veja onde encontrar:

BeefBar

Focado em uma cozinha multicultural, o restaurante BeefBar apresenta até o fim do mês de dezembro, durante os serviços de almoço e jantar, o menu de tartufo bianco.

A iguaria é vendida por R$ 95 o grama, e o cardápio exclusivo é assinado por Diego Porto.

Menu

Sashimi de Robalo, molho ponzu trufado

Wagyu Kagoshima A5 selado, molho cítrico

Pizza feita com massa artesanal, creme de trufas, rúcula e parmesão

Carpaccio de base crocante, Filé Angus, Rúcula, parmesão

Principais

Paillard de Vitelo empanado, salsa de trufas, queijo suiço e chorizo curado

Steak Tartar “La sauce Beefbar”, fritas

Fetuccine de massa artesanal e creme de trufas

Sobremesas

Suspiro, curd de limões, creme de baunilha trufado e frutas cítricas

Mil folhas caramelizada, creme de chocolate branco, caramelo trufado, sorvete de chocolate branco

Fasano

Reconhecido pela alta gastronomia italiana, o estaurante Fasano também não fica de fora quando o assunto são menus trufados.

A previsão é que 5 kg da iguaria sejam consumidos por semana até o final da temporada.

Menu

Crostini de pão com ovo e trufas brancas

Steak tartar com trufas brancas

Carpaccio de carne trufado

Macarrão cabelo de anjo trufado

Nhoque de batata na manteiga com trufas

Risotto alla parmegiana com trufas brancas

Parigi

Pertencente ao grupo Fasano, o restaurante Parigi também vai servir um menu trufado especial até o fim do mês de dezembro.

O estabelecimento conta com um menu similar ao do restaurante Fasano, mas com outras novidades como o talharim com fonduta de queijo e trufas brancas e o risotto de parmesão com trufas brancas.

Tartuferia San Paolo

Recém-inaugurado no bairro de Pinheiros, a Tartuferia San Paolo apresenta uma gastronomia italiana contemporânea repleta de clássicos.

Entretanto, a nova unidade do estabelecimento conta, também, com novidades especiais para quem é fã da iguaria que nomeia a casa.

Menu

Steak Tartar de mignon com gema perfeita, fritas e mix de folhas;

Rigatoni com fonduta de parmesão gratinado

Capellini na manteiga de limão com camarões grelhados, finalizado com camarão empanado, aioli, crocante de alho e brotos.