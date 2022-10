Todo dia é Dia do Pão, melhor ainda se for de fermentação natural

16 de outubro de 2022 | 05:01 por Bauducco, Estadão Blue Studio

Todo dia 16 de outubro, comemoramos o dia de um dos alimentos mais importantes da história da civilização, o pão. Macio e gostoso, é perfeito para acompanhar a rotina de todos – seja quentinho com manteiga no café da manhã ou em um sanduíche caprichado no meio da tarde. É possível fazer pão de várias maneiras, com diferentes formas de fermentação e ingredientes. Tudo isso, é claro, influencia a qualidade e o sabor do pãozinho nosso de cada dia.

Água, farinha, um lugar limpo, um pouco úmido, não muito frio, nem muito quente. Essas são as condições que permitem o surgimento de um conjunto de microrganismos, que nós chamamos de fermento natural, também conhecido como massa madre ou levain. Ao ser adicionado à massa, esse conjunto de bactérias do bem garante uma fermentação lenta, que traz maciez e personalidade ao pão e muitos benefícios ao consumidor.

O pão feito com fermentação natural é um dos mais antigos da história Foto: Getty Images

Pães feitos com fermento natural são espontaneamente mais ricos, pois possuem enzimas que auxiliam no desenvolvimento de nutrientes que, por sua vez, dão um sabor mais complexo e uma nova textura ao alimento. Melhor ainda, esses pães também são muito bons para a saúde! A fermentação natural reduz o índice glicêmico do alimento, o torna mais nutritivo e muito mais fácil de digerir.

Mas há algo mais que precisamos esclarecer! Geralmente, quando se fala de fermentação natural, o consumidor imagina um pão de casca mais dura, diferente dos pães fofinhos que se tornaram convencionais. Mas a verdade é que também existe pão de forma, Panettone e Colomba de fermentação natural! É exatamente isso que a Bauducco oferece há 70 anos.

Ainda em 1952, Carlos Bauducco trouxe da Itália na sua mala o fermento natural, que até hoje é utilizado na produção dos pães da marca. Mas calma, ao contrário do que possa parecer, o tempo aqui joga a favor do pão. Os fermentos naturais se tornam mais fortes e complexos com o tempo. A massa madre da Bauducco é cuidadosamente mantida em uma sala com temperatura controlada, apelidada carinhosamente de “berçário” e alimentada todos os dias por um mestre-fermenteiro, o “pai” da massa madre.

Tudo isso torna o fermento superpoderoso e rico, enquanto seu pão fica mais macio, saboroso e aromático! Gostoso, saudável e feito com todo cuidado, tempo e carinho, nada melhor do que comemorar esse dia do pão com uma fatia, ou pedaço, de um dos pães de fermentação natural feitos pela Bauducco.