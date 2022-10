Zona Sul de São Paulo recebe primeira edição do Boulevard Vila Olímpia Fest

07 de outubro de 2022 | 15:39 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Paellas Pepe Foto: Vitor Neves

O bairro da Vila Olímpia, localizado na Zona Sul de São Paulo, vai receber pela primeira vez o Boulevard Vila Olímpia Fest, evento gastronômico que oferece um roteiro repleto de sabores.

Nos dias 8 e 9 de outubro, a Rua Vicente Pinzon vai receber bares e restaurantes como Paellas Pepe, Papila Deli e Quintana Bar.

Além disso, o festival contará também com espaço kids, atividades culturais, área fitness e será pet friendly, e a entrada é franca.

No sábado, o evento acontecerá das 10h às 22h e no domingo, das 10h às 20h. As inscrições para expositores podem ser feitas pelo site do evento.

Restaurantes confirmados no Boulevard Vila Olimpia Fest

- La Casa das Empanadas

- La Borratxeria

- Papila Deli

- Chimi Choripanes

- Veríssimo Bar

- Quintana Bar

- Paellas do Pepe

Serviço

Boulevard Vila Olímpia Fest

Data: 8 e 9 de outubro de 2022 (sábado e domingo)

Horário: sábado das 08h às 22h e domingo das 10h às 20h

Local: Rua Vicente Pinzon

Ingresso: Aberto ao público