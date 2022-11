A lojinha do bairro para os fãs de brownies em versões diferentonas

02 de novembro de 2022 | 15:46 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Brownie de chocolate puro e cookie de brownie Foto: Bianca Alves Costa

Da série "Achados do bairro".... Esta semana o destaque vai para a Brownie Affair, lojinha de brownies e café charmoso no bairro do Campo Belo, em São Paulo. Na casinha cheia de plantas e com uma bicicleta estacionada na porta, serve-se brownies que atendem aos mais variados desejos. Você pode sentar em uma das mesinhas e pedir, por exemplo, um mix de quatro sabores servidos na casa, aberta há seis meses. Fui logo nos mais peculiares: limão, paçoca, banoffee e nutella.

Fachada da loja Brownie Affair no Campo Belo Foto: Bianca Alves Costa

Não me arrependo de nenhum deles. Pelo contrário, ficou a vontade de pedir bis. E experimentar outras tentações locais, como o brownie recheado com doce de leite ou o mais adocicado de todos: o brownie de chocolate arrematado com duas lascas de chocolate + um bocado de marshmallow. "Vamos inventando novos sabores ao gosto da freguesia", conta Bianca Alves da Costa, proprietária da casa e autora das receitas servidas no local.

Interior da loja Brownie Affair, especializada em brownies Foto: Bianca Alves Costa

Por ali ainda é possível se deliciar com cookies de brownies, pãezinhos de queijo e suculentos bagels servidos no café da manhã. O espresso é bem honesto, tirado com capricho. E é possível ainda levar pra casa latinhas com doces caseiros garimpados pelo interior do país. A decoração é um capítulo à parte. Uma casinha de vó com móveis coloridos e paredes cuidadosamente ornamentadas. Clima de festa do interior com direito a clientela que chega de mansinho já pedindo a Bianca: "o de sempre, amiga!". A Brownie Affair nasceu há oito anos como loja pop up em feiras e eventos corporativos. Há seis meses conta com endereço próprio, mas a frota de bicicletas segue firme em festinhas, garantindo a alegria e o deleite dos fãs do doce que dá nome ao negócio.

Brownie de chocolate puro com marshmallow aquecido e pedacinhos de chocolate Foto: Bianca Alves Costa

O grande hit local é o brownie tradicional, de chocolate puro. Vendido também em bandejas para a sobremesa das famílias do bairro nos almoços de domingo. A loja oferece ainda caixinhas com três sabores de brownies e opções com minibrownies, para serem experimentados em pequenas e sabororosas porções.

Brownie Affair - Rua João de Souza Dias, 453, Campo Belo, SP