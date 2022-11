A rota das delícias em Tiradentes

11 de novembro de 2022 | 19:50 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Para um almoço de filme no jardim, o Gourmeco de Tiradentes é uma ótima pedida Foto: Nereu Jr

Tiradentes é um lugar definido por muitos visitantes como um portal mágico, onde se entra para perder-se de amor. Pelo lugar, pela vista estonteante das montanhas, pelas pessoas que habitam a cidade, pelas histórias e, claro, pela comida. Afinal de contas, estamos em Minas Gerais. E, por aqui, a rota das delícias começa no café-da-manhã e só termina quando fecha a última porta do casario histórico em que restaurantes, botecos, cafés, sorveterias artesanais, lojas de queijos curados, de balas e de comportas se misturam deliciosamente.

O pudim de queijo da Padaria Padre Toledo, em Tiradentes Foto: Helena Leão

Um dia comum em Tiradentes começa com pão de queijo, broa, bolo, café e tudo mais que seus desejos forem capazes de absorver. Pode ser no salão de uma das charmosas pousadas locais ou na padaria mais longeva da cidade: a Padre Toledo. No estabelecimento que leva o nome do padre mais famoso da cidade é possível acordar feliz com biscoitões de queijo da Canastra e iguarias bem mineirinhas, como o pudim de queijo ou o bolo de fubá cremoso, acompanhados de um café coado.

Inevitavelmente você irá parar feito criança criada por Willie Wonka ao avistar as muitas lojas de doces da cidade. Nem tente resistir a duas delas: a doceira Flor de Lótus e a Villa D'Ouro Chocolates. Na Flor de Lótus, vista logo suas luvinhas de plástico e sirva-se, como se estivesse na feira, de quadrados de doce de abóbora cristalizado, balas caramelizadas de abacaxi, pés-de-moleque, balas de coco... Já na Villa D'Ouro, vá direto às lascas de chocolate e às lendárias balas Lalka, desde 1925 alegrando corações apaixonados nas salas de cinema das Minas Gerais. Mas não vá embora antes de capturar um pacote de biscoito de polvilho com queijo marotamente posicionado ao lado do caixa.

Goiabada como você nunca provou: uma das boas surpresas do Tragaluz em Tiradentes Foto: Taioba Brava

Toda a dramaticidade do salão do restaurante Tragaluz, um dos destaques do circuito gastronômico em Tiradentes Foto: Bianca Aun

Pausa nas doçuras, mas sem perder a ternura... No quesito restaurantes que valem a visita, a cidade que tem um festival gastronômico para chamar de seu, realizado no mês de agosto, tem muitas opções. Listarei aqui três dos meus favoritos e vou te contar por que. O Tragaluz, além de ser um dos cenários mais interessantes da cidade, com suas paredes rústicas, luz bem baixinha e clima de taverna, serve comida mineira de um jeito que você nunca provou. Um cardápio que inclui couve, carne de porco e goiabada, só que apresentados em preparações surpreendentes. Difícil se decepcionar nesse lugar criado para arrebatar corações gourmetizados à primeira visita. Vá à noite, mas reserve muito tempo antes, meses antes, se possível. E, atenção, isso não é uma hipérbole romântica.

Os famosos cannolis do Gourmeco, um dos restaurantes imperdíveis em Tiradentes Foto: Nereu Jr

O drinque Hoi An servido no Uai Thai de Tiradentes: rum, purê de damasco, manjericão, suco de limão taiti e xarope de rapadura Foto: Helena Leão

Um programa maravilhoso para a hora do almoço é o Gourmeco. O dono é um italiano simpático que mora na cidade há anos, praticamente um tiradentino com camisas e calças bem cortadas, disposto a lhe oferecer uma experiência gastronômica intensa em um quintal ensolarado. Mas, se você preferir, há sempre a opção de comer em um dos salões do casarão que fica nas imediações do Museu Padre Toledo. Uma vez por ali, não se esqueça de pedir os famosos cannolis da casa na hora da sobremesa. Outra boa pedida para a noite é o Uai Thai. Sim, o nome é perfeito e a comida inspirada na culinária oriental bem boa. A casa também oferece drinks bacanas e está sempre cheia.

O quintal do Gourmeco, perfeito para um almoço sem pressa Foto: Nereu Jr

Em temporadas fervidas na cidade - como a Semana Criativa de Tiradentes, realizada em outubro -, os mais animados, depois de comer o dia inteiro, seguem para o Plano B, um estabelecimento festivo por natureza. É no quintal de terra coberto com pedriscos que a festa realmente acontece. Pausa dramática... Tudo isso para dizer que, na hora do almoço, o lugar é uma opção bacana para um prato do dia bem feito acompanhado de uma caipirinha de limão ou uma garrafa de cerveja bem gelada.

Na hora de escolher seu queijo pra viagem, não hesite em passar pela Queijaria Ouro Canastra Foto: Aline Anselmo

O Kung Rá Men do Uai Thai: camarões envoltos em massa de lámen e alga nori Foto: Helena Leão

Para escolher os queijos “para viagem”, a queijaria Ouro Canastra é escolha certeira. O atendimento atencioso rende uma aula de queijos curados, muitos deles premiados. Na loja você também encontra potes de geleias e conservas de dar água na boca.

No quesito sorvetes, dois endereços merecem todos os nossos aplausos. Na Gelatos da Vila, os sorvetes são artesanais, feitos com ingredientes naturais e sem conservantes. Os sabores, tanto dos sorbets quanto dos sorvetes, são maravilhosos. Mas eu não recursaria experimentar o de doce-de-leite. Um clássico é um clássico, não é meu bem? Já o Picolé do Amaro é uma instituição tão tiradentina quando o Rochinha é para o Litoral Norte de São Paulo. Picolés feitos com capricho, ingredientes naturais e sabores que são aquela tentação que você não consegue resistir. Queijo com goiabada, amendoim, abacate, coco queimado, morango com laranja, beijinho flocado... Experimente um por dia durante a temporada na cidade e não se arrependa.

O café da loja Marcas Mineiras, Tiradentes: delícias em um jardim de sonho Foto: Cacá Bratke

Café com charme de sobra no espaço gourmet da loja Marcas Mineiras, em Tiradentes Foto: Cacá Bratke

E por falar em guloseimas irresistíveis... Na Rocambole e Cia. é recomendável provar o doce que dá nome à casa. Fofinho e muito leve, não é à toa sua fama de conquistador. Nesse misto de café e mercearia também dá para escolher o que levar pra casa: queijos, carne de lata, doce de leite de Viçosa, são muitas as opções para ninguém passar vontade no caminho de volta. Vale dar uma passadinha ainda em mais dois endereços de amolecer o coração. Um deles é o café que fica no jardim na loja Marcas Mineiras, que serve bolos e pães de queijo sim. Mas também empadinhas de frango capazes de iniciar disputas amorosas. Nem precisava, mas o cenário ao redor também é arrebatador, a ponto de ser a escolha de muitos casais de noivos que escolhem Tiradentes para celebrar o enlace.

Ovos no purgatório: uma das atrações do cardápio do Morada, em Tiradentes Foto: Dani Santo Live

Decoração do Morada, em Tiradentes, que parece ter sido pinçada das fotos do Pinterest Foto: Dani Santo Live

E tem uma última dica valiosa: o brunch do Morada Tiradentes. É nesse estabelecimento, que parece saído das páginas do Pinterest, que são servidos pratos como o Frango desfiado com quiabo grelhado e picles de cebola sobre broa de milho, casamento de sabores que pode inspirar suspiros antes mesmo da primeira garfada.

O mapa das minas

Flor de Lótus – Rua Ministro Gabriel Passos, 80, Tiradentes

Villa Douro Chocolates – Rua Ministro Gabriel Passos, 62, Tiradentes

Gelatos da Vila – Rua Ministro Gabriel Passos, 155, Tiradentes

Picolé do Amado – Rua dos Inconfidentes, 79B, Tiradentes

Rocambole e Cia. – Rua Ministro Gabriel Passos, 115, Tiradentes

Marcas Mineiras – Praça das Mercês, 49, Tiradentes

Morada Tiradentes – Rua Ministro Gabriel Passos, 131B, Tiradentes

Padaria Padre Toledo – Rua Direita, 202, Tiradentes

Plano B – Rua Ministro Gabriel Passos, 79, Tiradentes

Queijaria Ouro Canastra – Rua Direita, 205 A, Tiradentes

Traga Luz – Rua Direita, 52, Tiradentes

Uai Thai – Rua Padre Toledo, 157, Tiradentes

Gourmeco – Rua Padre Toledo, 346, Tiradentes