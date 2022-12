Achados do bairro: Pizza artesanal e blues em um salão pequeno e cheio de bossa

06 de dezembro de 2022 | 18:45 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Ricardo Ewbank prepara, da massa ao recheio, cada uma das pizzas servidas na Villa Del Capo Foto: Chris Campos

Quem passa pela portinha toda iluminada da Rua Sebastião Bach, na Vila Leopoldina, toma um susto. Um bom susto. Desses que têm gosto de descoberta. O que tem lá dentro? Que raios acontece nesse espaço minúsculo e tão preenchido de coisas? Aí você entra, tenta focar o olhar em algo específico. É difícil. Mas também muito interessante...

O forno à lenha denuncia que, ali, tudo pode começar ou terminar em pizza. Ricardo Ewbank está ali no fundo, atiçando o fogo e a vontade dos comensais que chegam de mansinho. Se instalam nas poucas mesas do salão. Ouvem blues enquanto esperam seus pedidos. Todos especiais. O cardápio anuncia 33 sabores de pizza feita com massa de fermentação natural. Seria um pecado não experimentar a pizza de alho, a de rúcula com mussarela de búfala ou a de abobrinha com parma. Mas tem outras muitas que merecem nossos mais sinceros aplausos.

Coleção particular de objetos exposta nas paredes do salão da pizzaria Villa del Capo, um achado do bairro da Vila Leopoldina Foto: Chris Campos

A coleção de objetos vintage que preenche cada centímetro de teto e de parede vem de um gosto pessoal do dono do estabelecimento que completou 16 anos de portas abertas. "Nada é da gente, tudo é passagem", acredita Ricardo. "Coleciono antiguidades há 40 anos e acredito que cada objeto carrega com ele a energia de uma ou de várias pessoas". Antes que você pergunte, Ricardo não vende um único bibelô exposto. Nem adianta negociar... Também não abre a caprichada playlist por nada deste mundo. Nem faz delivery. Já a pizza... É feita ao gosto do freguês. Na frente do freguês.

Detalhe do salão da pizzaria Villa Del Capo: clima intimista para, no máximo, 30 pessoas Foto: Chris Campos

"Muita gente acha que eu deveria expandir o negócio, mas prefiro assim, do jeito que está", explica Ricardo. "Quero oferecer o melhor, comida boa não comporta escala, é feita com amor e com calma".

Villa Del Capo - Rua Sebastião Bach, 83, de quinta a domingo das 18h30 às 23h30, telefone 11 3644 9977.