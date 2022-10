Brasil ocupa quatro posições no ranking dos melhores chefs do mundo

21 de setembro de 2022 | 18:40 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Alberto Landgraf é o melhor brasileiro na lista do Best Chef Award 2022. Foto: Mileny Melo

Quatro chefs brasileiros estão na lista do The Best Chef Awards 2022, um dos maiores prêmios da gastronomia mundial. Alex Atala, ocupando a posição número 10, Alberto Landgraf, na posição número 46, Manu Buffara, número 48 da lista, e Helena Rizzo, encerrando o ranking dos 100 melhores chefs deste ano - elencados por um time de 350 jurados, entre eles jornalistas, críticos e fotógrafos especializados.

A boa nova foi anunciada nesta quarta-feira, 21 de setembro, em um jantar de gala em Madrid. A maior premiação da noite ficou com o chef espanhol Dabiz Muñoz. O olhar da bancada avaliadora é voltado para os autores de uma cozinha imprevisível, baseada na excelência dos ingredientes, com pratos capazes de despertar fortes emoções. O que justifica o lema da premiação: "vanguarda ou morrer", o que torna o dramático cenário madrilenho o lugar perfeito para o anúncio da notícia mais impactante do dia no universo da gastronomia.

O objetivo do The Best Chef Awards é estabelecer vínculos a nível mundial entre os melhores pensadores e lideranças da alta cozinha, sem deixar de destacar os métodos dos chefs envolvidos na disputa. E também de validar pessoas, mais do que avaliar os restaurantes ou as localidades em que atuam.

A sexta edição do prêmio conta com o respaldo da Perlage e do Ayuntamiento Y Comunidad de Madrid.