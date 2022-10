Ceci é eleita a melhor padaria de São Paulo em concurso

24 de outubro de 2022 | 16:23 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Instituição paulistana, padarias são foco de concurso Foto: Werther Santana/Estadão

Pelo segundo ano consecutivo, o Padocaria SP escolheu, com a ajuda direta do público somado ao olhar técnico de um corpo de jurados, a melhor padaria de São Paulo. A grande campeã do Padocaria SP de 2022 foi a Ceci, no Planalto Paulista, que também é a preferida na Zona Sul da cidade.

A melhor da Zona Norte é a Panetteria ZN, do Mandaqui. Repetindo a dose de 2021, a eleita na Zona Oeste foi a Padaria Merci, instalada na Vila Romana; no Centro, a Galeria dos Pães, no Jardim América; e na Zona Leste, a CEPAM, da Vila Prudente.

Escolhidos apenas pelo voto popular, cinco dos sete prêmios também foram para a Ceci: Melhor Pão da Chapa, Café, Doce, Serviço de Frios e Time de Chapeiros.

A Big Pão Express, de Itaquera, foi a eleita na categoria estreante em 2022 e venceu o prêmio de Melhor Frango Assado. Já o Melhor Pãozinho é, assim como no ano passado, da Estado Luso, na Vila Pauliceia.

Os vencedores de cada categoria levaram troféus e vale-compras em dinheiro do Assaí Atacadista, e todos os que receberam ao menos um voto foram agraciados com um certificado.

A premiação foi idealizada pela dupla Eduardo Maya (chef e criador do Projeto Aproxima e do Festival Comida Di Buteco) e Miguel Icassatti (jornalista, colunista do UOL e curador da Sociedade Paulista de Cultura de Boteco) e elegeu ainda as “instituições gastronômicas” preferidas de cada região, além estabelecimentos em sete categorias. Os vencedores foram anunciados hoje (24/10), em evento realizado na sede do Sampapão.

“O Padocaria nasceu há um ano para valorizar as padarias da cidade e em 2022 superamos as expectativas com a quantidade de padarias indicadas e a diversidade de estabelecimentos. Foi uma grata surpresa ter entre as 25 finalistas 10 novas com relação ao lançamento do projeto. É um sinal que a categoria está mais antenada e entendendo que ao atender bem e oferecer um bom serviço terá boa repercussão pela”, conta Icassatti.

Já está confirmada para o final de 2023 a terceira edição do Padocaria SP, que vai incluir a categoria Melhor Pizza de Padaria.