Como não errar na hora de preparar receitas com chocolate

23 de novembro de 2022 | 19:31 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Técnica da glaçagem com chocolate em uma das aulas da Chocolate Academy da Callebaut Foto: Ivan Raga

O chef confeiteiro Caio Correa, embaixador da Callebaut, é autor da sobremesa Eton Mess, muito popular na Inglaterra e que faz parte do álbum de figurinhas da Copa - um caderno especial com receitas de todos os países que disputam o mundial este ano. Entre um preparo e outro, ele contou alguns segredos para não errar na hora de usar o chocolate em técnicas culinárias no preparo de doces.

A primeira dica é sobre a técnica da temperagem. É importante utillizar um chocolate de qualidade, feito 100% com manteiga de cacau (se não tiver um bom produto, não vai haver um bom resultado), e seguir direitinho as três temperaturas do processo.

O chef confeiteiro Caio Correa, embaixador da Callebaut, finaliza a receita de Eton Mess, sobremesa inglesa que está no álbum de figurinhas da Copa do Paladar Foto: Daniel Teixeira

A segunda dica número dois é sobre armazenamento. Sempre armazenar o chocolate em um local fresco, ao abrigo de luz e nunca guardar o chocolate na geladeira.

A terceira dica é nunca deixar o chocolate entrar em contato com a umidade. Isso implica em não molhar o chocolate e nem deixá-lo em um ambiente muito úmido. A umidade desestabiliza totalmente o chocolate.

Para derreter o chocolate sem erro, você pode utilizar a técnica culinária do banho-maria. Mas é importante que o recipiente que contém o chocolate nunca encoste na água quente da panela e que o chocolate não entre em contato com vapor da água. Para preservar todas as características do chocolate durante o preparo, use sempre uma panela menor do que o recipiente que vai por cima da panela.