Congresso em São Paulo reúne profissionais da gastronomia para aulas e debates

17 de outubro de 2022 | 18:19 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Mesa SP acontece dos dias 3 a 5 de novembro de 2022 Foto: Calu Machado

O Mesa SP, congresso que reúne no Memorial da América Latina grandes nomes da gastronomia brasileira e estrangeira, acontece dos dias 3 a 5 de novembro no Memorial da América Latina, na Barra Funda.

A edição de 2022 leva o tema 'Cozinha do Abraço – a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica'. Ao redor dele, vão acontecer debates, palestras, degustações e aulas de culinárias com convidados especiais.

Personalidades como Janaína Rueda, Alex Atala, Jefferson Rueda e Bel Coelho já foram confirmados para a roda de debates do Mesa Tendências deste ano, que contará com apresentações mais enxutas, e terá foco na diversidade.

Também estarão presentes personagens importantes da culinária indígena, como como Dona Clarinda Ramos, Débora Shornik, Elisangela Valle e Dora de Fátima Marques Fernandes, e da cultura afro-brasileira, como Dona Cici de Oxalá, Marlene da Costa e Solange Borges, que trazem à tona assuntos como ancestralidade e raízes culturais. Também sobem no palco chefs brasileiros que fazem sucesso no exterior, como Alessandra Montagne (Tempero, NOSSO e Dana - Paris, França), Rafael Cagali (Da Terra - Londres, Inglaterra) e Marcelo Ballardin (OAK Gent - Gent, Bélgica).

Dentre as presenças internacionais estão confirmados nomes como Marsia Taha Mohamed, do boliviano Gustu, eleita chef em ascensão pelo Latin America’s 50 Best Restaurants de 2021, e o português José Avillez, dono de 18 casas em seu país natal.

Eles vão debater sobre como a cozinha possui um significado simbólicos e é capaz de reunir pessoas de maneira pacífica.

A programação também conta com uma série de jantares magnos que concentram chefs em cinco restaurantes pela cidade. Um dos estabelecimentos confirmados é o Aizomê.

O ingresso para os três dias do Mesa Tendências sai a R$ R$ 1200. As aulas do Mesa Ao Vivo nos 3 dias R$ 400. Informações sobre a programação: www.mesasp.com.br