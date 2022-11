Da cozinha do Senac para o álbum de figurinhas da Copa do Paladar

28 de novembro de 2022 | 20:15 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

O prato iranianoTahchin, uma torta feita com frango, arroz e iogurte Foto: Felipe Rau

Ter bons parceiros no corre de todo dia não tem preço. O Senac entrou com Paladar no espírito festivo da Copa e topou o desafio: adaptar cinco receitas para o nosso álbum de figurinhas da copa. No time escalado para essa missão, dois dos 28 professores do curso de gastronomia da escola que é referência na área, com algumas das cozinhas experimentais mais bem equipadas do Brasil. Cris Maccarone e Lucas Medina, professores do curso Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Santo Amaro, preparam para o nosso caderno especial receitas originárias do Irã, da Inglaterra, da Holanda, da Sérvia e do Catar. Em menos de uma semana, eles pesquisaram receitas, fizeram testes e elaboraram os pratos. Um golaço festejado pelos dois times: Paladar e Senac.

Cozinha do Centro Universitário Senac - Santo Amaro Foto:

A coordenadora do curso Tecnologia da Gastronomia do Centro Universitário Senac – Santo Amaro Zenir Dalla Costa, entrou em campo para contar que o curso do Senac estreou em 2000 nas unidades de Águas de São Pedro e Campos do Jordão, e em 2004 no campus de São Paulo. São oito turmas por ano, com cerca de 45 alunos em cada uma delas. Uma média de 360 alunos saem formados da escola por ano. Jefferson Rueda, da Casa do Porco, foi aluno da escola, que conta com muitos outros nomes badalados no mercado da gastronomia na lista de ex-alunos.

O prato Majboos, típico do Catar, preparado pelo professor Lucas Medina, do curso Tecnologia em Gastronomia do Centro Universitário Senac - Santo Amaro Foto: Felipe Rau

O Senac tem ainda um trabalho lindo de reaproveitamento dos insumos das aulas. Na escola em que todos os alunos literalmente colocam a mão na massa durante o processo de aprendizado, imagina a quantidade de pratos resultantes de apenas uma aula. "É muita comida, tinha muito desperdício", conta Zenir. "Hoje temos uma parceria com o Lar Santiago, um orfanato na zona Sul, e doamos os pratos criados nas aulas já embalados a vácuo e congelados". Mas há muitas outras ações sociais praticadas na escola. Quando são realizados os jantares de uma disciplina chamada Práticas de Serviço, os convites para o evento são trocados por brinquedos ou alimentos como arroz e feijão. "No semestre passado doamos 1.400 quilos de arroz e feijão para uma comunidade carente da zona Sul", lembra Zenir.