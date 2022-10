Halloween brasileiro: confira quitutes para comemorar o Dia do Saci

28 de outubro de 2022 | 13:49 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Forte influência norte-americana, a cultura do Halloween se espalhou e hoje a data, celebrada em 31 de outubro, é comemorada em diversos países ao redor do mundo, inclusive nos de língua latina.

Para que o Dia das Bruxas não obtivesse apenas significado estrangeiro, em meados de 2003 surgiu o Projeto de Lei 2.763, que quis instituir a mesma data como "Dia do Saci", a fim de resgatar célebres figuras do folclore brasileiro em contraponto ao Dia das Bruxas.

Para a surpresa de muitos, há até mesmo uma entidade que já descreveu os hábitos alimentares da lenda, a Sosaci (Sociedade dos Observadores de Saci), em São Luiz do Paraitinga.

Pensando nisso, Paladar separou algumas das guloseimas favoritas do Saci-Pererê para celebrar o Halloween de forma brasileira.

Confira:

Biscoito de Polvilho

De acordo com a lenda do Saci-Pererê, o menino travesso costuma aplacar a fome da tarde com tradicionais quitutes brasileiros, como biscoito de polvilho. Confira o passo a passo da receita da chef Helena Rizzo, do restaurante Maní.

O preparo pode ser uma opção para quem deseja montar uma mesa de entradas tradicionais brasileiras no Dia das Bruxas.

Lambari Frito

A entidade dedicada à lenda afirma que um dos pratos favoritos da lenda é o lambari frito com gotas de limão.

A receita do Uros Restaurante é servida com uma maionese de pequi para dar um toque ainda mais especial para a porção.

Broa Crocante

A broa de fubá também faz parte da lista de quitutes favoritos do Saci-Pererê, especialmente se for crocante e quentinha.

A receita de Helô Bacellar, ideal para servir como belisco em uma festa de halloween brasileira, inclui dicas preciosas para quem deseja obter um resultado satisfatório.

Paçoca

Para saciar a vontade de doces, a lenda do Saci refestelá-se com paçocas de amendoim.

Com algumas adaptações, o chef Rodrigo Oliveira ensina o passo a passo de uma paçoca feita à base de castanhas-do-pará que não fica para traz.

Farofa de içá

Para finalizar as celebrações do Halloween brasileiro de forma tradicional, as histórias do Saci relatam a presença do Içá em sua alimentação.

O chef Deivid Marques do Boteco 28 ensina os segredos para uma farofa de içá saborosa e descomplicada.