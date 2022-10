Influência das tigelas no preparo do lámen é tema de exposição na Japan House

18 de outubro de 2022 | 17:24 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Donburi "Poeira das Estrelas" discorre sobre como o ato de comer pode mudar o entorno. Foto: Felipe Rau / Estadão

Apesar de ser imbuído com diversas características de fast food, como rápido consumo e entrega ágil nos estabelecimentos, o preparo do lámen é minucioso e lento. Os ingredientes bem escolhidos são os grandes protagonistas da obra, emoldurados cuidadosamente pela donburi, tigela em que a comida é servida.

Ela representa, além de uma tigela com um alimento fumegante e repleto de umami, um pouco da disseminação da gastronomia nipônica ao redor do globo. "A Arte do Ramen Donburi", exposição que estará na Japan House até 5 de fevereiro de 2023, conta um pouco da importância dessa louça para a apresentação da comida.

A cultura alimentar do Japão costuma pedir por recipientes de variados estilos, formatos e materiais, todos com um objetivo. A donburi se torna peça de arte justamente por conta do tamanho, forma e design padronizados, pensados para uma melhor experiência na hora de comer.

Exposição explica influência da louça no preparo do prato. Foto: Felipe Rau

30 artistas foram convidados para decorar os donburis com suas percepções sobre o lámen. As principais inspirações foram os hábitos orientais e as muitas possibilidades que um único prato pode oferecer.

A exposição evidencia que não existem regras fixas para a montagem do lámen, permitindo que os chefs deixem suas respectivas assinaturas. Entretanto, um hábito comum nas casas é respeitar o padrão gráfico do interior do bowl, deixando o caldo em um nível abaixo dos desenhos estampados.

Temperatura e matéria-prima também são pontos de atenção na hora de pensar o design da donburi, visto que alguns materiais são capazes de reter mais calor do que outros, fazendo com que quem come se depare sempre a todo momento da alimentação com um prato quente.

A exposição conta com réplicas do prato Foto: Felipe Rau / Estadão

A tigela foi feita para que suas laterais se acomodarem anatomicamente nas mãos, para que ela seja levada até a boca para o consumo do caldo ao final da refeição. Quem não se sente confortável com a ideia de carregar o prato, pode optar pela colher, chamada renge.

Além das tigelas, os visitantes podem contemplar mapas, fotografias e esculturas que replicam o prato. Uma das instalações conta, ainda, com uma experiência sensorial, em que os espectadores podem sentir os diferentes aromas dos óleos utilizados para o preparo dos pratos.

Serviço

A Arte do Ramen Donburi - São Paulo

Data: Até 5 de fevereiro de 2023

Horário: Das 10h às 18h

Local: Japan House São Paulo (Avenida Paulista, 52 - Bela Vista).

Ingresso: Entrada Franca