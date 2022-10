'Paladar' e Mastercard estreiam hub que destaca a cozinha da Amazônia

22 de setembro de 2022 | 12:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Nesta quinta-feira (22), o Paladar, caderno de gastronomia do Estadão, e a Mastercard estreiam hub que conta tim-tim por tim-tim como foi a concepção da nova temporada do Espaço Priceless, que faz homenagem à gastronomia amazônica.

Além de detalhes sobre o novo menu do chef Onildo Rocha, cujos pratos são servidos tanto no Notiê quanto no Abaru, restaurantes do espaço localizado no centro de São Paulo, reportagens dão um passo atrás e contam sobre a expedição à Amazônia que inspirou todo o projeto, com direito a vídeos, fotos exclusivas, podcasts, etc.

Novo visual do restaurante Notiê, com painel da artista plástica indígena Duhigó. Foto: .

No hub, você também pode sentir o gostinho das bebidas criadas por outros embaixadores do projeto para a temporada: a cerveja com puxuri (especiaria amazônica) do sommelier Junior Bottura (em parceria com a Casa Avós), os drinques de Alê D'Agostino, também com ingredientes de lá, e, por fim, o café de Bora Um, preparado com grãos robusta cultivados por indígenas em Rondônia.

A ideia do projeto é não apenas oferecer a Amazônia no prato (e no copo) - por meio de ingredientes e modos de preparo locais (com atenção especial à culinária indígena) -, mas promover uma experiência multisensorial, que inclui trilha sonora e decoração temática - com telas da artista plástica Duhigó (primeira indígena do Amazonas a fazer parte do acervo do MASP).

E mais: a parceria ainda rendeu a retomada do Paladar Cozinha do Brasil, após seis anos de hiato. A décima edição, programada para outubro deste ano, celebra, claro, a Amazônia e seus ingredientes - mas isso é papo para logo mais.