Peru Week oferece experiência gastronômica tradicional em São Paulo

28 de outubro de 2022 | 20:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Ceviche de pescado do Riconcito Peruano Foto: Luis Vinhão

Considerado um dos principais pólos da gastronomia latinoamericana na atualidade, o Peru ganha um evento para chamar de seu no Brasil. A Peru Week acontece dos dias 1 a 15 de novembro com o objetivo de reforçar a cultura do país por meio de comidas típicas.

A nona edição do evento contará com 101 empresas envolvidas, além de 48 restaurantes típicos. Vale lembrar que a feira acontecerá nas 5 regiões do Brasil, em 11 estados.

O propósito da Peru Week é evidenciar a pluralidade do continente latioamericano por meio de exposições que mostram as riquezas históricas, culturais e naturais do país.

Experiência gastronômica

A proposta gastronômica da Peru Week apresenta uma gama de ingredientes de diversas regiões espalhadas pelo Peru.

Durante todo o período, estabelecimentos espalhados por São Paulo vão disponibilizar cardápios especiais com ingredientes típicos da gastronomia peruana. Estabelecimentos tradicionais da cidade como Rinconcito Peruano, La Peruana e Cantón são participantes já confirmados.

Dentre as iguarias, os menus servirão ceviches, tiraditos e um famoso drinque peruano chamado pisco sour.

Serviço

Peru Week - São Paulo

Quando: De 1 a 15 de novembro

Saiba todos os estabelecimentos participantes em https://peruweek.com.br/