Por aí: cardápio de inspiração mediterrânea e bons drinques são atrações do Baleia Rooftop

17 de novembro de 2022 | 03:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Área interna do Baleia Rooftop Foto: Newton Araújo

A vista do mais novo restaurante paulistano é ímpar: a baleia metálica de 20 metros de comprimento, instalada na pracinha do Edifício B32, na Avenida Faria Lima. Batizado de Baleia Rooftop, o restaurante fica na cobertura do teatro no mesmo complexo, com mesas ao ar livre, protegidas por ombrelones, e um salão interno com teto e paredes de vidro. É um lugar estiloso, bem montado, com uma adega repleta de rótulos icônicos – a casa pertence ao grupo 348, proprietário também do Dasian, localizado no térreo do mesmo edifício, onde fica a sede do Facebook.

Mexilhões servidos no Baleia Rooftop Foto: Newton Araújo

O cardápio leva a assinatura de Flávio Miyamura (assim como o do Dasian), mas, dessa vez, tem inspiração mediterrânea.

Da expertise do 348 vêm alguns cortes bovinos exclusivos, caso do tender blade, servido com aligot – é o peixinho, o corte da moda, com osso, escoltado pelo purê de batata com queijo, típico da região francesa de Auverne (R$150). Ótima pedida, com a carne ao ponto, saborosa e macia. Bife ancho grelhado, com mix de cogumelos (R$110) e I bone com legumes grelhados (R$ 110) completam o trio de cortes bovinos.

Área externa do Baleia Rooftop, que ofecer boas opções no cardápio e na carta de drinques Foto: Newton Araújo

A posta de robalo, com a carne suculenta e a crosta levemente dourada, chega com “espaguete” de abobrinha e pesto suave (R$ 108). Opção leve e deliciosa, com tudo no ponto e equilíbrio de sabores. Outro acerto é o arroz negro caldoso, com tinta de lula e frutos do mar, finalizado com camarões grelhados (R$ 114).

O bar do Baleia Rooftop, que tem como atrativo, além das opções gastronômicas, o ambiente elegante Foto: Newton Araújo

Deixei para comentar as entradas no fim, porque sugiro a maioria delas para o happy hour. Se parecem excessivas para iniciar o almoço ou o jantar, funcionam perfeitamente num fim de tarde de calor. Um exemplo? O sanduíche de lagosta com maionese, salsão em pão de fermentação natural (R$83), capaz de encerrar qualquer dia de trabalho em grande estilo. Tem também club sandwich (R$55), croquetas de jamón à moda espanhola com recheio cremoso (R$ 44, 5 unidades), ceviche tropical com caju fresco (R$56), tábua de frios e queijos nacionais (R$ 120)... Para beber, baleia drinques autorais, como swell julep com bourbon, hortelã, capim santo, manjericão, limão e açúcar (R$ 42) ou clássicos.

Baleia Rooftop - Rua Lício Nogueira, 92, 4º andar, tel 54648222

Abre todos os dias, das 12h às 23h