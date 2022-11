Por aí: Falovo e pratos com grão-de-bico crocante estão entre os mais pedidos do Pinati

24 de novembro de 2022 | 03:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

O Pinati, especializado na culinária do Oriente Médio, que acaba de mudar para uma casa maior em Higienópolis Foto: Nani Rodrigues e Marcos Londero

Mais uma boa novidade na onda paulistana de restaurantes do Oriente Médio. Na verdade, essa é uma novidade parcial, porque a casa já existia: era um micro restaurante, com 16 lugares, que servia comida de rua israelense, numa esquina em Santa Cecília – daí o nome, Pinati, que quer dizer nossa esquina, em idish. A mudança recente para uma casa maior em nova esquina, dessa vez em Higienópolis, é mais uma prova do sucesso crescente da comida de rua do Oriente Médio na cidade.

Salão do Pinati, em Higienópolis, que mantém os princípios da cozinha kasher Foto: Nani Rodrigues e Marcos Londero

Quando abriu a Pinati em 2011, Ben-Zion queria atender a comunidade judaica ortodoxa. Foi assim por cinco anos, até que em 2016, o filho dele, Alon Berlovich, inventou o falovo – um bolovo com massa de falafel. Deliciosa criação, com a crosta sequinha e o ovo de gema mole, o bolinho atraiu as atenções de outros moradores da região também para o hummus, o falafel miudinho, com a crosta fina e sequinha e o interior macio, os sanduíches e shawarmas em pittas e lafas feitos na casa…

Hummus de berinjela grelhada com grão-de-bico crocante e páprica Foto: Nani Rodrigues e Marcos Londero

Durante a pandemia, Ben-Zion faleceu e Alon assumiu a cozinha. O movimento aumentou muito com as entregas, o lugar ficou pequeno e agora Alon e o irmão Lior saíram em busca de outra esquina. Acabam de se instalar em Higienópolis, quase em frente à Faap, numa casa com 60 lugares distribuídos entre o salão de pé direito alto e as mesas ao ar livre na entrada, protegida por um toldo. O delivery segue forte e a janela para comprar e levar já está bombando.

O lugar mistura a cultura judaica tradicional (cozinha kasher, kipás para os clientes que precisarem e a inspeção rabínica) e a decoração com móveis modernos e lambe-lambes com gírias em hebraico, transliteradas e traduzidas para o português. Muito simpático.

Shakshuka, do Pinati: molho de tomate, carne moída e grão-de-bico crocante Foto: Nani Rodrigues e Marcos Londero

Comece pela porção de falafel – prepare-se para devorar todos, com delicado tahini, que vem junto. Prove também o grão-de-bico crocante (é frito por imersão, impossível parar de comer). Vem em diferentes pratos, caso do hatzil (R55), com hummus, berinjela grelhada, mutzi, os picles de pepino feitos na casa e molho amba, a base de manga e curry.

O já quase famoso falovo do Pinati Foto: Nani Rodrigues e Marcos Londero

Entre os sanduíches, sugiro o arais (R$42), com a carne moída prensada, muito bem temperada, servido na pita artesanal tostada. Se a fome estiver para mais, vá de shakshuka (R$55), aquele molho de tomate e pimentão com ovos de gema mole, que está em alta nos últimos anos. É novidade no cardápio e chega com grão-de-bico crocante e carne moída.

Rua Armando Penteado, 56, Higienópolis, 11 3668-5424. De domingo a quinta, das 12h às 16h e das 18h às 22h; sexta, das 12h às 15h60 lugares