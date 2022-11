Por aí: Hospedaria SP

10 de novembro de 2022 | 03:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Um dos pratos servidos na nova Hospedaria, agora com filial no Itaim Foto: Tiago Queiroz

O restaurante abre ao meio dia e em dez minutos seus 80 lugares já estão totalmente tomados por quem trabalha nos escritórios na vizinhança. Depois das 13h30, o movimento acalma. Tem sido assim desde a inauguração, há duas semanas. O fenômeno se explica: a casa em questão é a filial, no Itaim Bibi, da premiada Hospedaria da Mooca, de Fellipe Zanutto e Derek Moore.

O ambiente é animado, leve, divertido – um enorme galpão de pé direito alto com iluminação natural, cozinha aberta, pinturas coloridas na parede, de um lado, o bar no outro.

O salão da nova Hospedaria, casa que começou na Mooca e acaba de abrir a primeira filial no Itaim Foto: Tiago Queiroz

O cardápio é o mesmo da Hospedaria da Mooca – comida inspirada nos pratos do dia a dia dos imigrantes italianos. Simples, saborosa, reconfortante e com bons preços. O ponto alto do cardápio na nova casa (numa região em que as pessoas almoçam em restaurantes diariamente) deve ser o “rango da funça”, o PF servido no almoço durante a semana, por R$35. Os pratos variam. Segunda-feira tem virado, com arroz, tutu, couve banana, ovo, bisteca, linguiça e torresmo. Na terça, filé de frango à milanesa com purê de batata, arroz e feijão. Tem feijoada na quarta (já atravessei a cidade para comer a feijoada da Hospedaria, deliciosa)...

Tem ainda o menu-executivo com entrada, prato e sobremesa por R$59 e opções que variam do milanesa de angus com salada de batata e agrião, à berinjela à parmegiana com macarrão ao sugo.

A filial da Hospedaria no Itaim: ambiente descontraído e salão cheio na hora do almoço Foto: TIago Queiroz

No cardápio regular, estrogonofe (R$66), parmeggiana da nonna para compartilhar (com milanesa de angus, molho ao sugo e creme de queijo meia cura, feito à lenha, R$132)...O risoto imigrante é um clássico da casa, à moda paulista: feito com arroz agulhinha puxado com creme de abóbora, costelinha de porco, ervilha, legumes orgânicos, fonduta de queijo e ovo mole (R$68).

Os sandubas seguem o espírito da casa, em pão semi-italiano – massa de pão italiano em formato de pão francês, ícone da padaria Monte Líbano na Mooca. Tem de carne de panela, milanesa, lagarto à vinagrete, de lula empanada com maionese e vinagrete…E as sobremesas, não poderiam ser mais caseiras: pudim, arroz doce, brigadeiro mole, bolo geladinho de coco.

Rua Clodomiro Amazonas, 216. Tel.22915629, Itaim Bibi. Segunda, só almoço, das 12h às 15h. De terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h e domingo das 12h às 17h.