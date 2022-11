Por aí: um restaurante japonês despretensioso que surpreende pela qualidade dos pratos

04 de novembro de 2022 | 14:34 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Tartar Shiss, do Ken Zushi Foto: Douglas Morinaga / Ken Zushi

Fui apresentada ao Ken Zushi pela minha filha e suas amigas, frequentadoras entusiasmadas do pequeno restaurante na divisa do Campo Belo com a Vila Congonhas. Depois de encomendar delivery várias vezes, fui lá conhecer. Peço desculpas antecipadas aos moradores do bairro por estampar no jornal o nome da casa discreta onde os clientes são recebidos pelo nome com direito a comentários do tipo “não veio na semana passada?”.

O restaurante de Douglas Kenji Morinaga serve sushis e sashimis de grande qualidade a preços razoáveis. Lugar simples, despretensioso, cujo charme do ambiente se resume à sala no andar superior – apertadinha, com apenas seis mesas, decorada com um enorme leque pregado na parede e um grafite de estilo japonês pop. A sala debaixo tem mais espaço e menos graça, bem básica e, nos dias quentes, há mesas ao ar livre. Em cima, fica também o pequeno balcão de sushi, em que uma plaquinha indica os peixes do dia, selecionados pessoalmente na Ceagesp pelo sushiman. Namorado, unagui, vieira, robalo…

Carpaccio de tako do Ken Zushi Foto: Douglas Morinaga / Ken Zushi

O cardápio é extenso e tem tudo o que se espera, mas dê uma chance ao inesperado, caso do delicadíssimo niguiri de robalo com gelatina de ponzu e raspas de limão siciliano (R$25/ 2 unid); ou do tempurá de shissô com tartar de atum ou salmão (R$38,90). Outra bela surpresa é o sushi de atum com alho negro e furikake de shissô, maçaricado e finalizado com cebolinha e gergelim (R$27,90/ 2 unid).

Depois das entradas, fique nas duplas de sushi – o de cara-pau vem com um toque de gengibre (R$17,90/ 2 unid), o de buri tem raspas de limão (R$19,90/ 2 unid); o de vieira é finalizado com cebolinha, suco de limão siciliano, um toque de pimenta branca e flor de sal (R$35,90/2 unid). Dependendo da fome, o melhor é pedir um combinado – o rigor do preparo é o mesmo e alguns incluem sushis especiais.

As opções começam com o Hiroshima, com 16 peças (5 sashimis, 4 niguiris, 4 uramakis, 2 hossomakis e um djo, R$59,90) e vão até o Aishiteru, para duas pessoas, com 42 peças que incluem duplas especiais de unagui, vieiras, foie gras…(R$399). Entre os dois, há outras opções executadas com talento pelo dono da casa, que tem 30 anos e vasto currículo: passou pelo Shigueru, By Koji, Empório Santa Maria e Kosushi, entre outros, antes de abrir o Ken Zushi, em 2019.

Um aviso: guarde espaço para o mochi artesanal de chocolate, recheado com sorvete de chocolate belga. Dos melhores da cidade (R$15,90).

Rua Barão de Suruí, 190, Campo Belo. Reservas pelo whatsapp 95924-2994. de Terça a sábado, das 12h às 15h e das 18h30 às 22h30. Domingo 12h às 16h. Fecha segunda-feira e no último domingo do mês.