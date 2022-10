Tan Tan sobe 25 posições e é o único brasileiro entre os melhores bares do mundo no 50 Best

05 de outubro de 2022 | 10:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Equipe de bar do Tan Tan Foto: Tati Frison

A premiação oficial do The World 's 50 Best Bars aconteceu nesta terça-feira (04), na cidade de Barcelona, na Espanha, e reposicionou os melhores bares ao redor do mundo.

O Tan Tan é o único brasileiro a figurar no ranking. A casa oriental subiu 25 posições desde a última edição, em 2021, e hoje aparece em 62º lugar. Antes, ela se encontrava na 87ª posição.

A carta atual da casa chama-se "Duality" e tem como foco principal cinco ingredientes: yuzu, shissô, cumaru, framboesa e gergelim. Nas opções disponíveis, os bartenders oferecem as técnicas de infusão e xarope.

Drinque Candy Shop do Tan Tan Foto: Tati Frison

As portas do Tan Tan estão abertas desde 2015 e o local é inspirado nos tradicionais izakayas japoneses. A coquetelaria do bar é comandada por Thiago Bañares e pelo bartender Alex Mesquita.

Já os pratos têm influência da cozinha "chuka", uma linhagem da gastronomia japonesa com inspirações chinesas que traduz grande parte dos pratos quentes do japão.