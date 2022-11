“Três cenários bons para... o primeiro encontro

10 de novembro de 2022 | 05:00 por Por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Cachaça Sour da pizzaria Gattofiga, um dos bons cenários para um primeiro encontro Foto: Luís Vinhão

Nada como saber escolher o cenário mais promissor para a ocasião. Na estreia desta seção que tem como missão indicar lugares bons para... assuntos variados, iniciamos os trabalhos com recomendações valorosas para um primeiro encontro, o famoso "date" número 1 -- aquele que pode abrir caminhos ou cerrar portas para todo o sempre. Na seleção amorosa de hoje, uma pizzaria, um bistrô e um bar de hotel.

Ambiente aconchegante e com jeito de casa da pizzaria Gattofiga Foto: Luís Vinhão

1. A Gattofiga é opção certeira para quem busca um clima intimista, com jeito de casa, luz de velas, cardápio caprichado de drinks e comidinhas boas para iniciar enredos românticos. A casa fica em Mirandópolis, na esquina da Rua das Rosas com a Luis Góis. É um misto de Pizzaria e Bar sem a bagunça típica da primeira opção ou o clima fervido da segunda. Peça um Blood Mary ou um Cachaça Sour e seja muito feliz. No cardápio de sobremesas, merecem aplausos a panna cota e o tiramissu. Rua Luís Góis, 1625.

Detalhe do salão do Rabo di Galo, no hotel Rosewood Foto: Rubens Kato

2. Bar de Hotel é sempre uma opção interessante para encontros de estreia. Um cenário que, de saída, tem um quê de filme noir, um certo suspense romântico... O Rabo di Galo, um dos bares dentro do hotel Rosewood entra nessa lista. São dez mesas em um ambiente de surrealidade romântica que inclui a projeção de uma lareira na parede do bar e teto abobadado ornamentado com pinturas feitas à mão. Em dias de apresentações musicais no espaço, uma criatura romântica embuida de uma alma artística pode resgatar um dos muitos instrumentos dispostos pelas paredes e arriscar uma participação especial no show. Na hora de fazer o pedido, recomenda-se fortemente uma das boas opções de tapas servidos no local acompanhadas de um elegante Fitzgerald. Rua Itapeva, 435

O salão do Le Jazz de Pinheiros Foto: Mário Leite

3. Bistrôs são sempre pedidas certeiras para primeiros encontros. Apesar das filas que reúnem pequenas multidões na calçada, o Le Jazz de Pinheiros segue com um clássico inabalável dos primeiros encontros. Mesmo que as mesas sejam bem grudadinhas, o clima é festivo e sempre aprazível por ali. E a combinação de boa comida com drinks caprichados nunca deixa a desejar. Se for um primeiro encontro sem muitas espectativas, comece pelo balcão do bar anexo ao restaurante e siga para o vizinho caso o date seja concluído com sucesso. Rua Pinheiros 254.