Três lugares bons para... arejar as ideias e buscar inspiração no corre do dia-a-dia

24 de novembro de 2022 | 20:32 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Bolinho de coco gelado, uma das opções mais pedidas na Padoca Filosófica Foto: Mario Rodrigues

Tem horas em que bom mesmo é dar uma parada, arejar as ideias, comer uma coisinha gostosa e tomar um café decente antes de voltar para a correria da cidade. São Paulo tem boas opções para esses momentos de auto-indulgência ou de busca por um bocado de inspiração – seja para reunir forças para a próxima reunião do dia ou para uma dose extra de inspiração para a vida mesmo, você decide o que mais lhe apetece... No roteiro desta semana, escolhi três cafés com ambientes acolhedores e cardápios recheados de delícias.

Salão do Coffee Lab: clima de casa e cafés especiais Foto: Renato Parada

O Coffee Lab é desses lugares em que é possível ter paz para organizar as ideias. O salão elegante, de inspiração industrial, com mobiliário confortável com um quê modernista está quase sempre tranquilo. As mesinhas da varanda também convidam a um momento de auto-indulgência com direito a uma das muitas opções reconfortantes do cardápio. O bolo gelado e molhadinho de café, servido na caneca, e o sorvete de café combinado com o famoso leitinho da vovó estão entre as pedidas mais desejadas da casa. Qualquer café que você peça por ali (e são muitas as opções) vai te deixar feliz para seguir com os desafios do dia.

Sorvete de café no leitinho da vovó, um dos favoritos do Coffee Lab Foto: Rafael Tomazzi

Na Padoca Filosófica, que já tem um nome suficientemente atrativo para bons momentos com a sua própria pessoa, você pode escolher entre acalmar seus pensamentos no salão repleto de frases inspiradoras nas paredes ou na varanda com jeito de quintal de casa. O café tem horário de funcionamento bem estendido: abre às oito da manhã e só apaga as luzes às 10 da noite. Bolinhos como o gelado de coco e o molhadinho de chocolate belga sempre agregam valor à pausa instrospectiva, ainda mais se acompanhados de uma das boas opções de sucos e cafés da casa.

Café com bolo e frases inspiradoras nas paredes fazem sucesso na Padoca Filosófica Foto: Mario Rodrigues

Um dos sanduiches especiais do Takko Café, feito com presuto artesanal, queijo canastra, maionese, alho e pepino Foto: Rodolfo Herrera

Uma vez na Vila Buarque, epicentro de muitas opções gastronômicas e descoladas da cidade, o Takko Café é destino certo para alguns momentos de relaxamento organizacional de pensamentos. O lugar é calmo, com decoração minimalista, perfeita para quem acha complexa a equação de se concentrar nas próprias ideias + elementos decorativos em excesso. Entre as opções praticamente irresistíveis do cardápio entram sanduiches como o de presunto artesanal, queijo canastra, maionese, alho e pepino e a seleção caprichada de sobremesas (nem pense em ignorar a torta de banana ou o bolo de matcha) e cafés especiais.

Coffee Lab – Rua Fradique Coutinho, 1340, Vila Madalena

Padoca Filosófica – Rua Ferreira de Araújo, 320, Pinheiros

Takko Café – Rua Major Sertório, 553, Vila Buarque