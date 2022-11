Três lugares bons para... comer, beber e se deslumbrar com o cenário ao redor

17 de novembro de 2022 | 20:08 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Vista do salão principal da Casa de Francisca, cenário de filme com boa comida e trilha sonora de primeira Foto: Pedro N Prata

O cenário entra no cardápio de atrações da Casa de Francisca Foto: Pedro N Prata

A Casa de Francisca é desses lugares irresistíveis desde sua versão "pocket", durante os 10 anos em que o espaço, dedicado à música e à gastronomia, ocupou uma simpática casinha no bairro dos Jardins. A versão atual, no Palacete Santa Tereza, praticamente vizinho à Catedral da Sé, já tem seis anos e arrebata corações sensíveis à primeira vista. Seja em um almoço executivo no meio da semana ou em um dia de shows na casa, inevitavelmente você irá sentir-se parte integrante da cenografia de um filme. Com a vantagem extra de uma trillha sonora de primeira e pratos inspirados no melhor do Brasil acompanhados de bons drinques. O lugar fica ainda mais interessante quando você conhece a história do edifício centenário, que já foi ocupado no passado pela Rádio Record e pela Casa Bevilacqua, famosa casa de instrumentos musicais.

O interior da cabana com jeito de conto de fadas de um lugar chamado A Horta Foto: John Christian

Agora imagina um jantar romântico em uma cabana que poderia estar em um conto de fadas, no meio de um bosque. A Horta é esse lugar. Uma casinha no bairro das Perdizes em que é possível realizar almoços e jantares exclusivos em um cenário de sonho. Claro que a cabana já virou favorita dos românticos de plantão. Pedidos de casamento, noivados e até mini weedings acontecem por ali com frequência. Funciona assim... Você escolhe o cardápio assinado por um dos chefs convidados da casa. Quando chega ao local, está tudo pronto, como num passe de mágica. Mesa arrumada, comida aquecida, vinho, flores... Encontros a dois estão na lista dos mais pedidos da casa, mas pequenos de grupos, de até dez pessoas, também cabem nesse programa em que o cenário e comida fazem um casamento perfeito!

A Balsa: cenário de festa na casa de um amigo querido, com bons drinques e programação eclética que vai de saraus e pequenos shows a tardes de drinques no terraço Foto: Elohim Barros

A "sala de estar" da Balsa, com peças vintage garimpadas pelos donos ao longo dos anos Foto: Elohim Barros

A primeira impressão ao chegar ao prédio em que fica A Balsa é a de que você nunca vai chegar lá. Mas chega. Muitos degraus depois. E o susto, garanto, é uma boa surpresa. O salão interno tem cara de festa. Uma festinha do passado... é verdade. Com móveis e objetos garimpados pelos proprietários ao longo dos anos. Mesas propositalmente descombinadas. Um bar lindamente cenografado e com uma carta de drinques caprichada. Ali acontecem festas, saraus, pequenos shows e bons encontros nas tardes de sábado ou domingo. A programação está no Instagram dessa casa que também pode ser definida como um bar, mas que parece mesmo é uma festa na casa de um amigo querido. Além da decoração do salão interno, outro grande atrativo da casa é o terraço com vista para prédios icônicos do centro histórico. Peça um drinque no segundo bar da casa, arraste um banco no beiral do terraço e seja feliz em SP.

Casa de Francisca - Rua Quintino Bocaiuva, 22, Sé. Quarta a sexta das 11h30 às 15 e 20h a 1h; sábado das 12h às 18h e 20h a 1h; domingo das 12h às 18h. Programação completa: @casadefrancisca

A Horta - Horários e reservas: contatoahorta@gmail.com

A Balsa – Rua Capitão Salomão, 26. Quarta à domingo. Programação completa: @a_balsa