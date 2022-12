Três lugares bons para... Fazer compras e provar delícias

01 de dezembro de 2022 | 22:47 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Bolo de rosas servido com café especial na Macondo Plantas e Afins Foto: Mercedes Tristão

Na Macondo Plantas e Afins funciona assim: você entra na loja com jeito de casa, se perde entre as opções de flores, frescas ou secas, e plantas em vaso. Depois corre para a estante de livros para buscar um dos títulos da Livraria da Tarde, a lojinha de livros mais simpática da cidade que, agora, tem um espaço para chamar de seu dentro da Macondo. Por ali também estão à venda alguns rótulos de vinhos e objetos de decoração.

Interior da Macondo Plantas e Afins: mix de loja de plantas, flores, livros e comidinhas especiais Foto: Mercedes Tristão

A idealizadora do espaço é a jornalista Mercedes Tristão. Caprichosa por natureza, curiosa e devota das belezas da vida, ela criou na casinha da Vila Madalena um verdadeiro oásis na cidade. Ali também ocorrem pequenas festas de aniversário, happy hours, clube do livro e clube para discutir filmes. O primeiro encontro cinéfilo será realizado em dezembro e o filme “A grande beleza” estará no centro das atenções. No quesito sabores... Às sextas e sábados são servidos cafés especiais Floresta acompanhados de bolo de rosas, brigadeiros de lavanda ou suspiros de erva-doce.

Macondo Plantas e Afins Rua Harmonia, 921, Vila Madalena

O famoso balcão do restaurante Conceição Discos Foto: Daniel Teixeira

O balcão da Conceição Discos já tem sua fama de atração gastronômica altamente recomendável na cidade. É ali que a chef Talitha Barros arrasa no preparo da especialidade da casa: o arroz. Arroz de pato, de camarão, de costelinha, de carne assada, de bacalhau... Na casa também são servidos sanduíches, como o de pão de queijo com pernil. E sobremesas disputadas, como o pudim de leite sem furinhos, assado lentamente no forno, regado com uma espessa e suculenta calda de caramelo.

Os vinis da coleção da chef Talita Barros à venda no restaurante Conceição Discos Foto: Daniel Teixeira

No quesito compras, a seleção de discos (que começou com uma coleção particular) é feita pela própria Talitha. Há muitos álbuns à venda, todos em excelente estado. Uma ótima opção de presente para quem não dispensa uma boa trilha sonora nesta vida. Durante o almoço na casa, você pode ouvir os discos antes de decidir qual deles vai levar para casa.

Conceição Discos – Rua Imaculada Conceição, 151, Vila Buarque

Pausa estratégica para um cafézinho com pão de queijo especial na loja da Feira na Rosenbaum, em Pinheiros Foto: Valentim Studio

A Feira na Rosenbaum abriu sua primeira loja própria em janeiro deste ano. Lugar certo para se esbaldar com o rico acervo de itens de decoração garimpados pelo Brasil inteiro. Luminárias, velas, cosméticos naturais, cestaria indígena, vasos, bolsas, jóias... São muitas as opções de presentes que você irá encontrar na loja, que conta com a curadoria afiada da idealizadora da Feira, Cris Rosenbaum.

Um dos sanduiches servidos no Pão di Queijo da Mineira, o café da loja da Feira na Rosenbaum Foto: Valentim Studio

Na entrada da loja, o café administrado pela marca Pão di Queijo da Mineira é uma opção deliciosa para um lanche antes ou depois das compras. Os sanduíches feitos com pão de queijo, o carro –chefe do café, são imperdíveis. Peça uma cerveja para acompanhar e seja feliz neste final de ano agitado, pra não dizer caótico...

Loja da Feira na Rosenbaum – Rua Mateus Grou, 513, Pinheiros