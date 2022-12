Três lugares bons para... se nutrir de cultura e comida boa

09 de dezembro de 2022 | 17:47 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

O restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira: atração gastronômica no Instituto Moreira Sales Foto: Carol Gherardi

Restaurantes de museus fazem parte da programação básica do turista afinado com a programação cultural de qualquer cidade do mundo. Em São Paulo não é diferente. Lugares como o Mam (Museu de Arte Moderna de São Paulo), no parque do Ibirapuera, o IMS (Instituto Moreira Sales), atração arquitetônica e cultural na Paulista, e o Museu da Casa Brasileira, na Faria Lima, entram no mini-roteiro de hoje por oferecerem, além de programações culturais de primeira linha, comida boa em seus restaurantes. Vem comigo nesse passeio e não arrependa!

Um dos pratos servidos no restaurante Balaio, no Instituto Moreira Sales Foto: Carol Gherardi

O IMS é atração arquitetônica na Avenida Paulista. Projeto do renomado escritório Andrade Morettin, foi inaugurado em 2017. Exposições concorridas costumam ocorrer no espaço que abriga ainda um cineteatro, onde são realizados shows e mostras de cinema, salas, ateliês e laboratório para cursos e oficina. Uma filial da livraria da Travessa também preenche a lista de atrações do IMS.

O prédio icônico do IMS na Paulista: atrações culturais acompanhadas das delícias do restaurante Balaio, do chef Rodrigo Oliveira Foto: Pedro Vannucchi

Mas é por conta do café e do restaurante Balaio, comandado pelo chef Rodrigo Oliveira (Mocotó) que o instituto é destaque na lista de hoje. Não perca por nada a linda salada de flores e frutas e pratos como a lasanha caipira e o pirão de frutos do mar, farofa de coco e banana da terra. Reserve para o final boas surpresas para adoçar o dia, como o doce de abóbora servido com mel de uruçu, queijo feta e cítricos ou a panacota de macadâmia, figo, erva-doce e mel. E antes que você pergunte... Sim, eles servem também os dadinhos da tapioca, um dos maiores hits do Mocotó.

Balaio IMS – Avenida Paulista, 2424, telefone: 11 2842 9123. Abre de terça a sábado, das 12h às 23h. Domingos e feriados, das 12h às 17h, telefone: 11 2842 9123

O restaurante Prêt no Mam, boas opções o bufê em um cenário cercado de verde por todos os lados Foto: Estúdio em Obra

O restaurante Prêt no MAM é um dos mais charmosos entre as opções em destaque nos museus da cidade. O projeto arquitetônico que valoriza as curvas do edifício que abriga o museu possibilita uma vista panorâmica cercada de verde por todos os lados. É vizinho da Oca, bem em frente ao Jardim das Esculturas do Parque do Ibirapuera. Almoçar por ali durante a semana, servindo-se sem pressa das delícias do bufê, é como estar de férias na cidade por algumas horas. Aos finais de semana, com tempo de sobra para um programa curtido com calma, o restaurante é uma ótima pedida para uma pausa antes ou depois de conferir as atrações do Museu de Arte Moderna.

Prêt no MAM – Parque do Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral S/N, telefone: 11 5574 1250. De terça a sexta, das 12h às 16h. Sábados, domingos e feriados, das 12h30 as 17h

No Capim Santo do Museu da Casa Brasileira, o almoço no jardim faz parte do roteiro cultural Foto: Marcelo Augusto

Outra experiência deliciosa e culturalmente interessante é almoçar nos jardins do Museu da Casa Brasileira. O acervo do museu inclui peças icônicas do design nacional e a casa é um deleite para quem gosta de arquitetura e tem curiosidade sobre o jeito de morar de outros tempos. O Solar neoclássico ,construído nos anos 1940, foi residência do ex-prefeito de São Paulo, Fábio da Silva Prado, e de sua esposa, Renata Crespi Prado. Nos jardins da casa são realizadas com certa frequência feirinhas de gastronomia, de moda...

O restaurante Capim Santo, da chef Morena Leite, com mesinhas estrategicamente posicionadas nos jardins do museu, é parada certeira para um drink ou almoço demorado, especialmente em dias ensolarados.

Capim Santo no MCB - Av. Faria Lima, 2705, telefone: 11 3032-3727. De terça a domingo, das 10h às 18h