Um livro inteiro de receitas com mel

12 de novembro de 2022 | 19:03 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Pavlov com frutas tropicais do chef Rodrigo Oliveira, uma das tentações entre tantas receitas com mel Foto: Rubens Kato

Um livro de receitas que, no fundo, é uma ode às abelhas a aos seus guardiões. Assim começa o livro 67 receitas com mel de abelhas nativas, um projeto do Instituto Atá que conta a participação de chefs, nutricionistas, mixologistas e outros convidados especiais.

São 18 espécies de abelhas nativas de diversos locais do país devidamente homenageadas em ilustrações elegantes de Diogo Avellar e minibiografia de cada uma delas.

Salada de carambola com radicchio e mel, receita da nutricionista Neide Rigo Foto: Rubens Kato

Há ainda espaço reservado no livro a curiosidades a respeito do tema. "Mel é sustança nas longas jornadas dos tropeiros, quando comida não podia ser perecível e alguns plantios, além de sinalizarem os caminhos na mata fechada, garantiam o restauro. Mandioca com mel é uma fabulosa combinação criada por esses personagens históricos", escreve a chef Mara Salles nas páginas que precedem as receitas, as grandes estrelas do livro.

Torta de coalhada com figo e mel, receita da confeiteira Marília Zylbersztajn Foto: Rubens Kato

As receitas são divididas por temas. Vão do tira-gosto à sobremesa. Para quem gosta da ideia do mel na comida, salgada ou doce, o livro é uma perdição. Dá vontade de testar uma receita por dia, ainda mais por serem relativamente simples de fazer.

Tem uma salada da Neide Rigo, por exemplo, que merece uma menção honrorosa aqui: Salada de carambola com radicchio e mel, uma combinação refrescante e linda de se ver. Na categoria "comida de afeto" não dá para ignorar o Mingau de aveia da Bela Gil.

Figo grelhado, chantili de mel e farofinha de pólen, do chef Carlos Kristensen Foto: Rubens Kato

Também deixo aqui um beijo e um queijo para o Ian Baiocchi, que ensina no livro como fazer asinhas de frango com morangos e mel. Pernil de porco ao molho de mel com alecrim, Farofa de banana com mel, Figo grelhado, chantili de mel e farofinha de pólen e Minimadalenas de mel de jupará engrossam a lista de receitas tentadoras do livro.

O drinque Abelhas de botas, do bartender Jean Ponce, que leva cachaça e mel de jataí, Foto: Rubens Kato

Adorável e delicado é o capítulo dedicado aos drinques alcóolicos e não-alcóolicos. E também o que lista pratos para qualquer hora: Beiju de mandioca com mel, Chapéu de couro, Leite dourado com mel de borá...

A organização do volume, que será lançado oficialmente no início de dezembro, é do quarteto Jerônimo Villas Boas, Janaina Fidalgo, Fabio Menna e Alex Atala.

67 receitas com mel de abelhas nativas, Instituto Atá, 151 páginas.