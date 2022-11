10 receitas para preparar um jantar com amigos

07 de novembro de 2022 | 14:14 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Pizza de marguerita do chef Eduardo Almeida Foto: Paolo Ribeiro

Jantar com amigos requer pratos surpreendentes. Não só isso, o ideal é que todos possam compartilhar a comida junto dos bons momentos.

Pensando nisso, Paladar separou dez receitas para quem está procurando o cardápio ideal para montar um jantar com amigos em casa.

Confira.

Pizza Marguerita

Ideal para compartilhar, a pizza marguerita do chef Eduardo Almeida entrega simplicidade e sabor.

Para quem não sabe, a "marguerita" recebeu este nome por conta da rainha italiana, chamada Margherita de Savoia.

Numa viagem a Nápoles, em 1889, o rei Umberto e sua rainha foram agraciados pelo pizzaiolo Rafaelle Esposito com uma pizza que tinha os ingredientes nas cores da bandeira da Itália.

Dadinho de tapioca

Tradicional brasileiro, o dadinho de tapioca ganhou fãs ao redor do país nos últimos anos.

O preparo do Bangalô Bar ensina o passo a passo do petisquinho prático e delicioso, ideal para festas e reuniões informais.

Dadinho de tapioca. Foto: Divulgação Bangalô Bar

Espaguete à carbonara cremoso

Um clássico italiano, o espaguete à carbonara exige técnica. Mas quando bem feito, fica saboroso e ideal para impressionar em um jantar com amigos.

Espaguete à carbonara do Vino! Foto: Divulgação: Vino!

Costela assada com purê de abóbora

Muito se engana quem pensa ser impossível assar uma grande peça de carne em casa.

Além de saborosa, a receita de costela assada com purê de abóbora do Boato é ideal para compartilhar em um jantar com amigos.

Costela assada com purê de abóbora do restaurante Boato Foto: Divulgação: Restaurante Boato

Frango frito

Petiscos e porções costumam fazer sucesso quando se trata de refeições em grupo.

Esta receita de frango frito do Fortunato Bar e Gastronomia fica crocante por fora, macio por dentro e cai bem com os mais variados molhos.

Frango frito do Fortunato Foto: Fortunato

Ravioli campo e mar

A combinação de ragu de linguiça, camarão e massa fresca caseira impressiona os mais exigentes e cai bem quando se trata de um jantar com amigos.

A receita do ravioli campo e mar do chef Léo Possa pede um pouco de técnica, mas entrega sabor e elegância como resultado final.

Ravioli Campo e Mar do Portinha Gastronomia Foto: Ori Brazil

Pizza frita

Informal e divertida de preparar, esta receita de pizza frita do chef Eduardo Almeida serve de entrada e até mesmo prato principal em um jantar com amigos.

Pizza frita idealizada pelo chef Eduardo Almeida Foto: Eduardo Almeida|Qui o Qua

Escondidinho de carne-seca na moranga

A combinação de carne-seca e abóbora é um coringa da cozinha, já que costuma agradar a maioria dos paladares.

O escondidinho de carne-seca na moranga do restaurante Castelo Magia e Bruxaria é ideal para compartilhar em um jantar com amigos.

Escondidinho de carne-seca na moranga Foto: Marcio Santos | Castelo Magia e Bruxaria

Torta de queijo

Gostosa e prática, a tarta basca do chef Gustavo Prado entrega a maciez de um cheesecake.

Ideal para a sobremesa de um jantar com amigos, vale a pena testar.

Tarta basca do Me Vá Foto: Raul da Mota

Bacalhau com batata e ovo

Consumido há séculos, o bacalhau possui sabor marcante e pode ser preparado de diversas formas.

A receita de “bacalhau à Gomes de Sá”, ou bacalhau com batata e ovo, é bem fácil de se fazer em casa, e é ideal para grandes refeições.