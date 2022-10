7 receitas fáceis para preparar no Dia das Crianças

12 de outubro de 2022 | 05:00 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

O Dia das Crianças chegou e pede um cardápio diferente para comemorar. Entretanto, as receitas para preparar com os pequenos podem ser descomplicadas e deliciosas, indo de pão de queijo colorido a pizza de chocolate.

Ideal para o café da manhã e para o lanche da tarde. Bem aceito em qualquer ocasião, o pão de queijo é presença certa na mesa do brasileiro.

A NUU Alimentos, junto com o chef Erik Nako, apresenta uma versão colorida de um dos lanches mais queridos do Brasil.

Pães de queijo coloridos Foto: Divulgação: NUU Alimentos

Nesta versão, feita pela Antica Salumeria, o cookie tem um sabor um pouco menos adocicado, por causa do chocolate amargo. A ideia é utilizar as gotas de chocolate para dar o toque final.

Cookies de chocolate da Antica Salumeria Foto: Divulgação: Antica Salumeria

Chega daquele mesmo cupcake de sempre, que é feito de chocolate ou de baunilha. Dessa vez, o Mr.Cheesecake fez o sabor da vez de banana, que combina muito bem com um copo de leite ou de refrigerante. Você escolhe!

Cupcake de banana do Mr.Cheesecake Foto: Renata Monteiro | Mr.Cheesecake

Já pensou em misturar Brownie, que já é uma delícia, com aquela bolacha Oreo (ou biscoito, como quiser chamar)? Pois o Cenoradas pensou e eu fui em busca para deixar suas tardes ainda mais divertida.

Brownie de Oreo do Cenoradas Foto: Divulgação: Cenoradas

Esfihas, além de serem opções para um jantar com amigos, podem ser boa pedida para preparar com as crianças visto que a massa é feita com as mãos. Além de simples, o prato permite uma extensa variação de recheios. O Empório Samis Amis ensina a massa da tradicional esfiha.

Esfihas do Empório Samir Amis. Foto: Divulgação Empório Samir Amis

O melhor dos dois mundos para quem está pensando no Dia das Crianças: macarrão e queijo. O Tank Brewpub, localizado em Pinheiros, ensina o passo a passo para reproduzir esse clássico americano que promete agradar aos pequenos.

Delicioso macarrão com queijo gratinado. Foto: Tank Brewpub

A pizza não precisa ser só salgada, e o sabor fondue de chocolate da Foglia Forneria é a prova disso. A casa ensina o passo a passo que promete marcar a memória dos pequenos nesta data especial.