Um bolo de aniversário para chamar de seu

24 de setembro de 2022 | 05:00 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Bolo floresta negra da doceria Suave Sabor Foto: Leo Feltran

Fica, vai ter bolo! Uma sentença capaz não só de despertar desejos, mas de mudar, literalmente, o rumo de uma pessoa... Sim, claro que sim! É a resposta dos que não pecam pelo arrependimento de ir embora antes do momento mais aguardado da festa. Claro, como não? Dizem passivamente os que aceitam esperar mais um pouquinho pelo prazer de não resistir a uma fatia do bolo de brigadeiro com morangos ou recheado com generosas camadas de doce de leite. Sim, sempre ficamos, todos, porque vai ter bolo...

São muitos os apelos sensoriais e afetivos dessa delícia muito provalmente criada em um momento de iluminação na cozinha. Bolo, afinal, significa algo a ser festejado. Seja uma tarde chuvosa ou mais um ano de vida. Por isso resolvemos comemorar os 17 anos do Paladar com uma seleção de alguns dos bolos de aniversário mais aplaudidos de todos os tempos – sejam eles provenientes de receitas clássicas, portanto eternas, ou recém-caídos no gosto popular de quem sempre acredita que há muita coisa a ser comemorada nesta vida.

Delícias como o old school floresta negra, na lista dos mais pedidos da doceira Suave Sabor, ou o americaníssimo red velvet, favorito da food stylist Tatu Damberg, sucesso de público desde os idos de 1800. Bolos que viraram moda há alguns anos, como o naked de nozes, da confeitaria Dama. Ou originários de receitas que fazem parte do nosso repertório gastronômico desde criancinhas, como o bolo de paçoca criado pela chef Carole Crema.

Tem ainda hits “importados” de outras festividades. O bolo bem-casado é um deles. No lugar de vários docinhos que celebram uniões estáveis, um pão-de-ló em formato gigante recheado com camadas generososas de doce-de-leite que, vamos combinar…, é a tradução literal da mais pura alegria em dia de festa. Abaixo, uma seleção de receitas para você escolher a que mais combina com seu tipo de comemoração.

Um bolo de aniversário capaz de resgatar a memória afetiva de qualquer pessoa que tenha vivenciado a infância em território nacional, o Bolo de Paçoca criado pela chef Carole Crema vai fazer com que você não só queira esperar a hora do bolo, mas também deseje uma fatia pra viagem. Se restar alguma, claro...

Bolo de Paçoca da Carole Crema Foto: Rodolfo Regini

O Red Velvet, também conhecido como bolo vermelho, suculento e aveludado nos trópicos, tem como marcas-registradas a massa leve que contrasta com o recheio incorpado à base de cream cheese e manteiga. Perfeito para festas com um suspiro dramático.

Red Velvet, da food stylist Tatu Damberg Foto: Estevam Romera

Durante pelo menos quatro décadas, entre os anos de 1950 e 1980, não havia festa de aniversário em que o Floresta Negra não fosse presença certa à mesa. A receita de origem alemã, porém, é mais antiga. Os primeiros registros escritos são dos anos 1930. A estrutura do bolo segue digna de aplausos: massa de chocolate regada com rum, recheio de chantilly com cerejas em calda e cobertura de chantilly salpicada de rolinhos de chocolate — disputados a tapa, durante muitos aniversários, por crianças e adultos.

Bolo Naked de nozes da Confeitaria Dama Foto: Ricardo D'Angelo

O Bem Casado em sua versão gigante é sinônimo de ânimos exaltados à primeira vista. Massa de pão-de-ló, camadas fartas de doce-de-leite, açúcar de confeiteiro para arrematar. Um bolo de aniversário que é sucesso de público desde que alguém teve a brilhante ideia de transformar o docinho de casamento em bolo.

Bolo bem casado da doceria Sweet Cake Foto: Digital Things | Sweet Cake

O bolo pelado, com suas camadas de recheio todas explícitas, virou febre instantânea há alguns anos. Segue firme e forte na preferência festiva nacional. A versão Naked de Nozes tem como componente adicional de suculência uma porção frutas da estação lindamente dispostas sobre a cobertura de creme de nozes.

Bolo de brigadeiro dispensa maiores justificativas para abrilhantar uma mesa de aniversário. Nesta versão, camadas de bolo recheadas com o doce mais disputado em qualquer festa ganham a companhia sempre bem vinda de morangos fatiados.