Veja como fazer requeijão caseiro para fugir das versões fake

22 de setembro de 2022 | 18:07 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Requeijão caseiro. Foto: JF Diório|Estadão

Um fenômeno de "similares" têm atingido cada vez mais os produtos lácteos nos supermercados. Após o soro surgir como uma opção para baratear os preços dos artigos à base de leite, como leite em pó e leite condensado, a cartela se estendeu também para os requeijões, que podem aparecer nas gôndolas como mistura de requeijão, queijos, gordura vegetal e amido .

Diante da polêmica, há uma solução para quem deseja sanar o problema: preparar o próprio requeijão em casa.

Mais naturais do que as misturas vendidas nos supermercados, a receita do chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, rende 600 gramas do alimento e custa proporcionalmente R$ 25, enquanto os estabelecimentos costumam oferecer o produto original (feito com leite) em uma faixa que varia de R$ 18 a R$ 23.

Confira a receita completa do requeijão caseiro, que leva além do leite, vinagre de maçã, de suco de limão, creme de leite, manteiga e uma pitadinha de sal.