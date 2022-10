3 restaurantes em São Paulo para quem é fã de ‘Harry Potter’

27 de setembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Espaço do Mundo Bruxo do Vassoura Quebrada, em São Paulo Foto: Misha Voguel

A história do bruxinho Harry Potter acabou há mais de 10 anos nos cinemas, mas a paixão pela franquia continua viva. Prova disso são os restaurantes que ganharam a cidade de São Paulo nos últimos anos. Atualmente, são três casas -- duas hamburguerias e um restaurante -- que oferecem ambiente imersivo e comidas que remetem aos personagens e objetos da história criada por JK Rowling. Cada uma do seu jeito, elas focam em diferentes públicos e promovem diferentes experiências, indo desde aquele passeio perfeito para as crianças até aqueles espaços menos interativos, mas mais chamativos. Confira abaixo.

Magia & Bruxaria

Em um espaço com 1,5 mil metros quadrados, o Magia & Bruxaria é o que melhor funciona com os pequenos bruxinhos. Focado na experiência e no mergulho temático, o restaurante conta não apenas com comidas e bebidas, mas também um pequeno teatro inspirado no mundo bruxo de Harry Potter e oficinas, que levam os clientes diretamente para dentro das aulas de poções, herbologia e afins. O mais legal, porém, é a decoração do ambiente, que imita espaços da franquia nos cinemas e tem réplicas de personagens e objetos dos filmes, como a aranha Aragogue e o carro usado por Rony Weasley no terceiro filme. O funcionamento da casa, enquanto isso, é um só: custa R$ 125 por pessoa, o que inclui um combo com escolha de uma bebida não alcoólica, um prato e uma sobremesa. Dentre as opções no menu, destaque para a baguete com linguiça calabresa e o escondidinho.

Onde: Av. Eng. Alberto de Zagottis, 853, Jardim Taquaral. 5524-6182. Sex., 20h/22h. Sáb., 11h/22h. Dom., 11h/19h. Necessário reserva pelo site Eventbrite.

Bebidas do Magia & Bruxaria Foto: Márcio Santos

Mundo Bruxo do Vassoura Quebrada

Outro lugar que aposta no ambiente e na experiência como diferenciais é o Vassoura Quebrada. O espaço, que abriu novo endereço após quatro anos de filas em sua primeira unidade, conta com 1 mil metros quadrados e intitula a casa de parque -- afinal, mais do que um espaço para sentar, comer e tirar algumas fotos, o Mundo Bruxo do Vassoura conta com máquinas e brinquedos de diferentes tipos ambientados no mundo bruxo. Dentre os brinquedos do parque está o Gira Contos, um carrossel de criaturas mágicas de 12 lugares; e a Gruta do Dragão, um brinquedão onde as crianças podem se divertir passando por obstáculos, seja escalando, escorregando ou mergulhando em uma piscina de bolinhas. O parque ainda inclui 17 máquinas de air hockey, pinball, atirar bolas de basquete e por aí vai. No cardápio, sucessos da outra casa em Perdizes, como o lanche Herbas (hambúrguer de carne 180g, queijo prato, alface americana, tomate, picles, cebola e maionese verde) e as sodas italianas coloridas (todas por R$ 17). Ainda tem a cerveja espumosa, por R$ 30.

Onde: Shopping Parque da Cidade. Av. das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio. Todos os dias, 12h/22h.

Beco Hexagonal

A última opção é uma hamburgueria que não tem um espaço tão vasto quanto as outras duas, tampouco conta com brinquedos e ativações. No entanto, é a que tem mais “cara” de Hogwarts: desde o banheiro até as mesas, tudo mostra cuidado em fazer com que o cliente tenha uma experiência divertida e de imersão, com bons espaços para fotos. No cardápio, lanches mais ousados como o Sirius (brioche, hambúrguer, gorgonzola, cebola e bacon, por R$ 35) e o Merlin (pão australiano, hambúrguer, cheddar, cebola e bacon, por R$ 37). Uma das coisas mais legais da casa, porém, é a sobremesa: um cookie com calda de chocolate (R$ 26) é belamente servido em um prato imitando o pomo dourado do esporte de Harry.

Onde: Rua Gaivota, 1112, Moema. 2667-2397. Ter. a sáb., 18h/23h. Dom., 13h/20h30.