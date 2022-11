50 Best: A Casa do Porco é o 4º melhor restaurante da América Latina

16 de novembro de 2022 | 02:41 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

Chefs brasileiros na cerimônia de premiação do 50 Best América Latina 2022. Foto: Rosa Moraes

O Latin America’s 50 Best acaba de divulgar a 10ª edição do seu ranking, que lista os 50 melhores restaurantes latino-americanos de 2022. A cerimônia de premiação, que volta a ser presencial após dois anos de hiato (por conta das restrições impostas pela pandemia do coronavírus), ocorreu em Mérida, capital do estado de Iucatã, no México.

No topo, estão o peruano Central, o argentino Don Julio e o peruano Maido, respectivamente, na primeira, segunda e terceira posição - não por coincidência, são os mesmos três restaurantes que compuseram o pódio de 2020, em posições diferentes. A lista de 2021, a saber, tem configuração diferente, já que foi estabelecida pela média de anos anteriores do ranking, uma vez que, naquele ano, os jurados estavam impossibilitados de viajar para visitar restaurantes.

Entre os dez brasileiros que conquistaram um lugar na lista de 2022, A Casa do Porco, dos chefs Janaina e Jefferson Rueda, lidera o time, novamente na 4ª posição, assim como na lista de 2020. Ela é seguida pelo carioca Oteque (12º), do chef Alberto Landgraf, pelo paulistano Evvai (14º), do chef Luiz Filipe, pelo carioca Lasai (20º), do chef Rafael Costa e Silva, e pelo paulistano Maní, da chef Helena Rizzo, na posição seguinte.

Janaina e Jefferson Rueda, chefs d'A Casa do Porco, eleito o 4º melhor restaurante da AL. Foto: Maria Vargas

Ainda entre os brasileiros, três grandes estreias: o Metzi, dos chefs Luana Sabino e Eduardo Ortiz, o Charco, do chef Tuca Mezzomo, e o Nelita, da chef Tássia Magalhães, marcam presença na lista dos melhores restaurantes da América Latina nas 27ª, 35ª e 39ª colocações.

Já o veterano D.O.M., do chef Alex Atala, e o curitibano Manu, de Manu Buffara, completam o ranking verde e amarelo nas 33ª e 46ª posições.

Prêmios especiais

Além de garantir seu lugar entre os 50 melhores restaurantes latino-americanos, Manoella Buffara, a Manu, também traz para casa um dos sete prêmios especiais da noite: o de melhor chef mulher da América Latina. Já o prêmio de hospitalidade foi arrematado pelo chef Alberto Landgraf, do carioca Oteque.

Dessa vez, o prêmio One to Watch (restaurante para “ficar de olho”), que inclusive já foi do Manu (em 2018), ficou com boliviano Ancestral, do chef Sebastian Gimenez. Já o Chef’s Choice Award (de chef escolhido por seus pares) ficou com Jonatan Gómez Luna

Os melhores restaurantes da América Latina

1. Central (Lima, Peru)

2. Don Julio (Buenos Aires, Argentina)

3. Maido (Lima, Peru)

4. A Casa do Porco (São Paulo, Brasil)

5. El Chato (Bogotá, Colômbia)

6. Maito (Cidade do Panamá, Panamá)

7. Pujol (Cidade do México, México)

8. Kjolle (Lima, Peru)

9. Mayta (Lima, Peru)

10. Boragó (Santiago, Chile)

11. Mérito (Lima, Peru)

12. Oteque (Rio de Janeiro, Brasil)

13. Leo (Bogotá, Colombia)

14. Evvai (São Paulo, Brasil)

15. Mishiguene (Buenos Aires, Argentina)

16. Fauna (Valle de Guadalupe, México)

17. Le Chique (Cancun, México)

18. Villa Torél (Enseada, México)

19. Celele (Cartagena, Colombia)

20. Lasai (Rio de Janeiro, Brasil)

21. Maní (São Paulo, Brasil)

22. El Preferido de Palermo (Buenos Aires, Argentina)

23. Sud 777 (Cidade do México, México)

24. Nuema (Quito, Equador)

25. Parador la Huella (José Ignacio, Uruguai)

26. Chila (Buenos Aires, Argentina)

27. Metzi (São Paulo, Brasil)

28. Máximo Bistrot (Cidade do México, México)

29. Arca (Tulum, México)

30. Astrid y Gastón (Lima, Peru)

31. Sublime (Cidade da Guatemala, Guatemala)

32. Rafael (Lima, Peru)

33. D.O.M (São Paulo, Brasil)

34. Pangea (Monterrei, México)

35. Charco (São Paulo, Brasil)

36. Aramburu (Buenos Aires, Argentina)

37. Rosetta (Cidade do México, México)

38. Osso (Lima, Peru)

39. Nelita (São Paulo, Brasil)

40. Elena (Buenos Aires, Argentina)

41. Alcade (Guadalajara, México)

42. La Docena (Guadalajara, México)

43. Quintonil (Cidade do México, México)

44. Mil (Moray, Peru)

45. Gustu (La Paz, Bolívia)

46. Manu (Curitiba, Brasil)

47. Diacá (Cidade da Guatemala, Guatemala)

48. Gran Dabbang (Buenos Aires, Argentina)

49. Mesa Franca (Bogotá, Colombia)

50. Julia (Buenos Aires, Argentina)

Como funciona o ranking

Um júri composto por um número expressivo de gourmands, experts, jornalistas e críticos gastronômicos de toda a América Latina (são mais de 250 votantes) indicaram os dez restaurantes em que tiveram suas melhores experiências gastronômicas nos últimos 18 meses. Dos escolhidos, ao menos quatro casas precisam estar fora de seu país de origem, ou seja, um jurado brasileiro pode votar no máximo em seis restaurantes situados no Brasil; os demais precisam estar no Peru, México, Colômbia, Chile, Panamá ou qualquer outro país da América Latina.