7 lugares para comer bagels saborosos em Nova York

19 de outubro de 2022 | 12:27 por Matheus Mans, em Nova York, O Estado de S.Paulo

Bagels estão na rotina e no ambiente de Nova York Foto: Matheus Mans

Não existe alimento mais típico em Nova York do que o bagel. O pão redondo, com um furo no meio, parece ser a única constante na cidade que reúne pessoas de todo o mundo e que, em um único quarteirão, conta com restaurantes com culinária de todos os cantos do planeta. E não é pra menos: o bagel nova-iorquino é saboroso, diferente e muito marcante.

Conta a história que esse pão foi levado pra lá pela comunidade judaica desde a fundação de Nova York. Mas foi só nos anos 1960 que o bagel deixou de ser conhecido e consumido apenas entre os judeus e ganhou a cidade. Hoje, são dezenas de casas especializadas no lanche, servindo-o de diferentes maneiras. A seguir, selecionamos algumas opções.

Pick A Bagel

Ali na 8ª Avenida, o Pick A Bagel marca ponto há 30 anos com filas dando voltas dentro da loja e, às vezes, até saindo pela porta de vidro. E não é pra menos: a casa oferece quase 40 opções de recheio, com inúmeras combinações por conta da boa variedade de pães, pra agradar todos os paladares e clientes. Um dos mais gostosos é o BLT (US$ 10, para duas pessoas), com bacon, alface e tomate. Das opções de cream cheese, saem frequentemente o de morango (US$ 6), tomate seco (US$ 6), jalapeño (US$ 6) e de cebolinha (US$ 6).

Onde: 891 8th Ave, Nova York. Todos os dias, 6h/17h30.

Pick a Bagel é uma das casas que oferece o lanche em NY Foto:

Ess-a-Bagel

Fincada na 3ª Avenida desde os anos 1970, a Ess-a-Bagel vai no caminho contrário desse mercado em Nova York. Enquanto a maioria aposta no cream cheese, a casa chama mais a atenção com seus sanduíches generosos e que atraem filas que podem chegar a 40 minutos para o atendimento. Dentre as opções mais pedidas, de presunto (US$ 7,50), peito de peru defumado (US$ 7,75), salame (US$ 8,85) e frango grelhado com limão (US$ 9,10).

Onde: 831 3rd Ave, Nova York. Todos os dias, 6h/17h.

Murray’s Bagels

Uma das casas responsáveis até pela fama internacional dos bagels nova-iorquinos é a Murray’s Bagels. Em Greenwich Village, o local serve também sanduíches e opções com cream cheese, mas o mais gostoso de lá é o bagel com ovo. Há a opção com dois ovos mexidos (US$ 5,25), com omelete com pimentão, cebola e presunto (US$ 9,95), com ovos e pastrami (US$ 9,95) e o famoso The Bubeleh, com ovo, salmão e batata (US$ 14,95).

Onde: 500 6th Ave, New York. Seg. a sex., 6h/16h. Sáb. e dom., 7h/16h.

Hudson Bagel

Casa pouco comentada em Nova York, mas que é uma delícia. Ainda que tenha um menu bem parecido com o da Pick a Bagel, a Hudson serve o bagel quentinho, como um abraço nas manhãs frias nova-iorquinas. Aqui, são quase 30 opções de cream cheese, todos eles feitos artesanalmente ali mesmo. É muito gostoso o de tomate seco (US$ 6), o de alho e ervas (US$ 5) e até mesmo os doces, como morango (US$ 5) e blueberry (US$ 5).

Onde: 691 9th Ave, Nova York. Todos os dias, 6h/15h.

Bagel da Hudson, na 9ª Avenida, em Nova York Foto: Matheus Mans

Tompkins Square Bagels

Lanchonete que frequentemente é citada como o lar dos melhores bagels dos Estados Unidos, a Tompkins Square Bagels chama a atenção principalmente pelo ambiente. Enquanto a maioria das casas de bagels foca na praticidade, com atendimento rápido e ambiente com cara de lanchonete, a Tompkins é agradável, busca pelo contato entre cliente e atendente e, acima de tudo, tem espaço para comer lá sem muita dor de cabeça. Pra comer, os lanches, com nomes criativos, servem até duas pessoas. Chamam a atenção os lanches Murray the Cop (US$ 8,50), com pesto, ovos, pimentões defumados e queijo; The Weezer (US$ 11), com bacon, chouriço, ovo, cheddar e qualquer cream cheese da casa.

Onde: 165 Avenue A, New York. Todos os dias, 7h/17h.

Zucker’s

De olho em um público bem específico, a Zucker’s é conhecida principalmente por seus bagels com peixes defumados. É o caso do The Zucker’s Traditional, com salmão, cream cheese, tomates, cebola roxa e alcaparras (US$ 10), do The Old-school Tuna, com salada de atum, alface e tomate (US$ 9), e do The Max Zucker, com salada de peixe branco defumado, tomate e cebola roxa (US$ 9). Há outras opções sem peixe, mas não é a especialidade da casa. Ah, e fica o aviso: não há muitos lugares para comer lá dentro.

Onde: 146 Chambers St, Nova York. Todos os dias, 7h/14h30.

Pio Bagel

Outro lugar escondido e muito gostoso em Nova York é o Pio Bagel. Também é daqueles lugares que o pão chega quentinho nas nossas mãos, com bagel fresco. É gostoso o lanche cubano, com porco defumado, presunto grelhado, queijo suíço derretido, picles e mostarda (US$ 11,49), assim como o que vem com pastrami, queijo suíço e coleslaw (US$ 11,49).

Onde: 58 W 36th St., Nova York. Todos os dias, 7h/15h.