A cozinha natural de Hervé Witmeur

13 de outubro de 2022 | 05:00 por Patrícia Ferraz, O Estado de S.Paulo

Uma das melhores experiências gastronômicas que tive este ano foi no La Cozinha, em Barra Grande, no Piauí, um restaurante com jeito de terraço, decoração rústica e teto de palha, em meio a um jardim florido com vista para a piscina. É ali que o chef belga Hervé Witmeur coloca talento, técnica e criatividade a serviço da valorização de produtos espetaculares: peixes e frutos do mar recém-pescados e vegetais orgânicos produzidos em sua própria fazenda. O resultado é um festival de pratos delicados, frescos, cheios de sabor, apresentados em combinações instigantes com toques de frutas e produtos locais para serem compartilhadas.

Você escolhe “uma tábua” do dia e, de repente, a mesa fica repleta de pratinhos e porções incríveis.

Pratos criados pelo belga Hervé Witmeur utilizam ingredientes da fazenda orgânia do próprio chef Foto: La Cozinha

A tábua do pescador que provei tinha caranguejo com butarga; mexilhões e vôngoles com coco fresco; ostras de mangue; croquetes de camarão; robata de polvo; atum com molho nikkei de hibisco; ceviche de robalo com leite de tigre de acerola; a cauda de lagosta vem no papel-manteiga, com molho béarnaise de ostras… e ainda chegam minibúrgueres em que os minibrioches feitos na casa e tostadinhos são recheados com uma maionese de camarão e curcuma. Tudo saboroso, com pontos perfeitos de cocção.

Se preferir a tábua da fazenda, a festa começa com ceviche de coco, moringa e flores de bananeira; o espetinho de legumes vem com béarnaise de alho negro; o tempurá de flores de abobrinha e ora-pro-nóbis é escoltado por molho ponzu de caju; o minibúrguer é recheado de algas, caju fresco e curcuma; chegam ainda um refrescante gazpacho de acerola; feijão de Santarém com purê de banana; um prato de pimentão em conserva natural com manjericão e alho, acompanhado por pão de levain fresquinho.

Você pode pedir um ou outro prato à la carte, mas pense, quando é que vai poder provar de novo todas essas coisas juntas?

Escolha uma tábua para a mesa ficar lotada de pratinhos incríveis Foto: Patricia Ferraz

A história dos belgas Herve Witmeur e sua mulher Marie com Barra Grande começou em 2011, quando eles vieram praticar kitesurfe. Recém-casados, se apaixonaram pelo vilarejo, pelas praias rústicas da região e pela ideia de abrir um restaurante. Hervé cresceu no restaurante do pai, em Bruxelas, e deveria ficar por lá, mas em poucos meses o casal estava de volta ao Brasil. Hoje, além de dois filhos brasileiros e do La Cozinha – que se transformou também em pousada com seis bangalôs –, mantém um restaurante gastronômico autoral, em Jericoacoara, o Éllo, lugar para pedir à la carte ou fazer menu-degustação de alta gastronomia harmonizado com belos vinhos. l