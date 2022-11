Amélia, da chef Dani Borges, volta a ser mercearia sem deixar de ser restaurante

23 de novembro de 2022 | 12:00 por Danielle Nagase, O Estado de S.Paulo

Peixe do dia assado no forno a carvão com ravioloni de alho-poró. Foto: Alex Silva/Estadão

O Amélia da chef Dani Borges (do Bia Hoi) abriu como mercearia (em novembro de 2020), mudou de endereço, virou restaurante (em março de 2022) e, agora, retoma sua veia de mercadinho artesanal - com pães, massas e molhos para levar para casa -, mas sem abandonar o menu de pratos para comer ali mesmo, do café da manhã ao café da tarde. Com essa nova configuração, o Amélia Mercearia e Restaurante - que agora sim faz jus ao nome - deixa de operar no horário do jantar. Aos domingos, o brunch é servido das 10h às 15h.

Para incorporar a nova função, o salão do restaurante jogou algumas mesas para escanteio - as que ficavam logo na entrada - para dar lugar ao aparador e à geladeira que, hoje, abrigam os itens da mercearia. Por ali, dão as caras os pães de fermentação natural da padeira Juliana Borges, que é também irmã e sócia da chef. O tortano de linguiça, famoso entre as opções de couvert (e nesse caso, ele chega à mesa quentinho, aquecido no forno a carvão), agora pode ser levado para casa em porções de 500g (R$ 28), 1kg (R$ 57,60) e 2kg (R$ 100). O cinnamon roll, outro sucesso, é vendido por unidade e custa R$ 8.

Veggie Wellington, com palmito assado e bechamel de castanhas. Foto: Alex Silva/Estadão

Na seção de itens resfriados, há massas recheadas, como o ravióli de carne de panela e cogumelos (R$ 24; 250g), que vai bem com o molho de tomate rústico da casa (R$ 27; 500g). Já a versão com abóbora (R$ 20; 250g) combina mais com bechamel (R$ 27; 500g) - mas, para uma refeição mais leve, segundo a chef, você pode preparar em casa um molhinho rápido de manteiga e sálvia.

Sem deixar para trás o restaurante, Dani reformulou quase todo o cardápio - permaneceram apenas as receitas queridinhas da clientela, como a terrine de rabada com polenta de milho verde. Entre as novidades, o canapé de cuscuz paulista e manjubinha (R$ 37) é servido com maionese picante e tomate confitado.

Mesas do salão agora dividem espaço com a mercearia. Foto: Alex Silva/Estadão

Na ala dos principais, o peixe do dia - que varia entre cambucu e pescada amarela - é preparado no forno a carvão para ganhar um toque defumado. Ele é servido com ravioloni de alho-poró, vinagrete de alho e talos de coentro, além de um delicado consomê de gengibre e salsinha (R$ 79). Já o veggie wellington (R$ 59), olhe só, troca o tradicional filé por palmito assado e o presunto cru por folha de couve - a pasta de cogumelos e, claro, a massa folhada permanecem como na receita clássica. O molho, na versão vegetariana de Dani Borges, é um bechamel de castanhas.

Para adoçar, vá sem medo na banoffee vegana (R$ 26) - mesmo se sua dieta permitir lácteos e outros derivados de origem animal. Ela é feita com compota de banana, doce de leite de castanha de caju e chantily de coco.

Serviço

Amélia Mercearia e Restaurante

Onde: R. Rego Freitas, 428, Vila Buarque.

Funcionamento: 9h30/18h (fecha 2ª)

Reservas: 3159 4897