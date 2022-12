Antigos Ilustres: Conheça a Fischer, uma das confeitarias mais antigas do Ipiranga

01 de dezembro de 2022 | 05:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Bolo de chantilly com morangos da Fischer Foto: Felipe Rau

Alfred Fischer mostra com empolgação as fotos antigas das obras do pai, Josef. Bolos em tamanhos colossais, 25 kg de pão de ló e chantilly artesanal que montaram a reputação da doceria, que leva o sobrenome do atual proprietário, no bairro do Ipiranga e fora dele.

Aos 60 anos, a casa que ocupa o número 254 da avenida Doutor Gentil de Moura é um dos estabelecimentos mais antigos do Ipiranga, e assistiu o bairro se modernizar.

Hoje, os doces são fabricados em tamanhos menores, mas gigantes quando o assunto é tradição e sabor. Os bolos de chantilly e chantilly com morangos, que saem por R$ 10, valem a experiência pelo sabor suave das coberturas e generosidade no tamanho das fatias.

História da Fischer

A história da Fischer começa exatamente no endereço onde o estabelecimento se encontra hoje, quando Josef, pai do senhor de olhos claros que me recebe, veio para o Brasil alguns anos depois de servir à Segunda Grande Guerra.

O ano era 1961 quando o patriarca montou um restaurante, mas o que fez sucesso mesmo foram os bolos que eram servidos como sobremesa. Tanto que em 1962, o restaurante foi colocado em escanteio e reestruturado para ser uma confeitaria.

Fachada da doceria Fischer, no Ipiranga Foto: Felipe Rau

“Meu pai precisou trabalhar desde cedo, e aprendeu o ofício da confeitaria na Áustria, em casas de chás. Um dos patrões dele viu que ele tinha talento e o ajudou a realizar uma série de cursos”, conta Alfred, que aprendeu todas as receitas servidas na Fischer com o pai.

O que comer na Fischer

Os bolos de chantilly e chantilly com morangos já faziam sucesso na época em que a Fischer ainda era restaurante, e são até hoje as principais pedidas da casa. Não tem como sair do estabelecimento sem experimentar.

Interior da doceria Fisher Foto: Felipe Rau

Quem não quiser nenhuma destas opções, também é possível pedir as fatias nos sabores nozes e chocolate, ou o tradicional Strudel de maçã.

Caso o dia não esteja propício para doce, dá pra apostar na coxinha tradicional da casa, que sai pelo valor de R$ 8, e conta com recheio bem temperado e em quantidade farta.