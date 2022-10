Aos 134 anos, restaurante Katz continua charmoso, lotado e com boa comida

20 de outubro de 2022 | 16:56 por Matheus Mans, de Nova York, O Estado de S.Paulo

Sanduíche de pastrami do Katz é uma das belezas de Nova York Foto: Matheus Mans

Entrar no Katz é como ser transportado em um cápsula do tempo. A casa foi fundada em 1888, apenas dois anos depois da Estátua da Liberdade dar as caras na cidade de Nova York, e parece que quase nada mudou em comparação com as fotos dessa época. Tudo ali é muito artesanal, conversado e acertado cara a cara -- e, o que mais importa, saboroso.

Logo que você chega ao restaurante, localizado no charmoso bairro de West Village, em Nova York, a fila já chama a atenção. Sai da porta de vidro, dobra a esquina e segue sem rumo. No entanto, ela mais assusta do que demora de fato: o porteiro da casa, que fica ali na porta organizando toda a movimentação, deixa entrar em grupos. Até que vai rápido.

Mas é depois de passar pela porta que vem a surpresa. É um espaço simples, mas com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que é difícil não se maravilhar. São vários cozinheiros atendendo individualmente, ouvindo os pedidos e preparando tudo ali, em um balcão amplo e com visão do salão. Dá pra ver a arte sendo feita ali, em tempo real.

Se perder o tíquete para controle, Katz cobra US$ 50 Foto: Matheus Mans

Tudo funciona por meio de um tíquete, pequeno e rosa, que o porteiro entrega na entrada. Você passa nas estações (sanduíches, batata, bebidas, etc) e dá o tíquete. O cozinheiro, do outro lado, anota o pedido ali e te devolve. Você é responsável pela comanda, a ser acertada no caixa devolvida ao porteiro. Se perder o papelzinho, azar o seu: paga US$ 50.

Comida boa, preço justo

Aquela fila na entrada e a fama do espaço, incrementada por conta de aparições em filmes já clássicos como Harry e Sally: Feitos Um para o Outro e Donnie Brasco, também é justificada pela boa comida. O lanche de pastrami, que foi a pedida de Paladar, não tem igual: um pão de forma macio, típico dos Estados Unidos, resguarda as generosas fatias.

Ambiente do Katz: cheio e com cara do século passado Foto: Matheus Mans

O cozinheiro ainda passa a mostarda da casa no pão, feita no Katz desde sempre e, inclusive, vendida separadamente. O preço é justo: US$ 25,95 é serve duas pessoas, ainda mais se pedir com uma porção de batatas (US$ 7). Um lanche por pessoa é muito -- nas mesas ao redor, turistas que fizeram isso terminaram a refeição sem comer todo o lanche.

Se quiser sair do lugar-comum, outras opções são elogiadas pelos frequentadores: as duas opções com salame (um “soft”, US$ 20,95; outro “hard”, US$ 22,95), o lanche com peito de peru (US$ 24,95) e de corned beef (US$ 24,95). Vale a pena. É só não esquecer do tíquete.