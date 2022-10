Bar du Quartier recebe Gran Bar Bernacca

27 de setembro de 2022 | 16:30 por Redação Paladar, O Estado de S.Paulo

Inaugurado a pouco mais de um mês dentro do complexo que já abriga o Chez Claude e o Boucherie, o Bar du Quatier recebe nesta quarta-feira (28) Ana Gumieri, bartender do Gran Bar Bernacca. Ana e o bartender casa Esteban Ovalle, irão preparar diferentes versões do clássico Negroni.

Esteban desenvolveu o Sésame Negroni, com Campari, vermute, gim com fat wash de óleo de gergelim e laranja kinkan, especialmente para comemorar a data. Outra sugestão é o Centenary Punch, drinque que está na carta fixa do bar e leva a tríade de destilados do Negroni (Campari, gim e vermute), porém na versão clarificada com leite e limão.

Centenary Punch, drinque leva a tríade de destilados do Negroni, porém na versão clarificada com leite e limão Foto: Ricardo D'Angelo

Já Ana Gumieri apresentará no Bar du Quartier dois drinques de sua autoria: amaro Giordino, de Campari Amaro Averna, redução de abacaxi e chá verde com café e o Bernacca que leva Campari, pisco, Jerez fino, celery bitter e azeite Borrelo.

Para harmonizar, a sugestão são os espetinhos preparados na brasa, do menu criado por Thomas Troisgros e Pedro Franco, entre eles o de linguiça com pimenta e o de frango satay acompanham muito bem os coquetéis..

Serviço

Bar du Quartier

R. Prof. Tamandaré Toledo, 25 - Itaim Bibi

Dia: 28/9

Horário: 19h/23h

Reservas pelo Whatsapp (11) 3071-4228