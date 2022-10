Boteco 28 homenageia obra e vida de Vinicius de Moraes em cardápio especial

22 de outubro de 2022 | 12:00 por Beatriz Olivetti, O Estado de S.Paulo

Bolinhos de arroz do Boteco do 28 Foto: Munier Ferreira

A gastronomia paulistana é o centro da vida de Cássio Pardini. Ele é um dos sócios do Boteco 28, que fica dentro do Farol Santander, o antigo Banespão, na rua João Brícola, no centro de São Paulo.

Lá, todo o cardápio traz um quê da cidade e de ingredientes saudosistas para quem conhece um pouco mais da culinária caipira. É o próprio Cássio que faz a seleção deles em suas andanças pelo estado.

“Tentamos resgatar ingredientes paulistanos que têm pouco valor de mercado, ou que as pessoas deixaram de conhecer com o tempo”, explica ele ao receber Paladar no estabelecimento.

Até 26 de fevereiro, a casa conta com um cardápio que remonta um pouco da história de Vinicius de Moraes e sua relação com a cozinha. O poeta, conhecido por sucessos como Onde Anda Você e Soneto de Fidelidade não era de São Paulo, mas Adoniran Barbosa era, e foi esse encontro de artistas que inspirou o menu, criado pelo chef Deivid Marques.

As obras que o cozinheiro usou como referência para as criações foram o livro Porque Sou um Bom Cozinheiro e o poema Auto Retrato.

Quem decide degustar as novidades se depara com uma entrada de bolinhos de arroz bem temperados e enfeitados com uma flor de capuchinha, também comestível, acompanhados do catchup de goiabada feito na casa. A iguaria sai pelo valor de R$ 35.

Linguiça com farofa de banana da terra e feijão fradinho Foto: Munier Ferreira

“Vinicius sempre foi um viajante e um amante da boa gastronomia. Nosso intuito foi mostrar para o público a releitura das suas receitas sob o ponto de vista contemporâneo, imergindo o nosso cliente na música e poesia”, explica Deivid.

Além dos petiscos, a casa também serve um arroz de pato cremoso com especiarias pelo preço de R$ 79,90 e linguiça frita com farofa de banana e vinagrete de feijão fradinho por R$ 46.

Quem não teve o prazer de se deparar com as obras de Vinicius consegue entrar em contato com o artista por meio da untuosidade dos preparos. A simplicidade na escolha de ingredientes traduz o poeta e cantor de forma complexa e bem executada.