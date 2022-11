Bráz é eleita a quinta melhor rede de pizzarias do mundo

22 de novembro de 2022 | 11:19 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Bráz Pizzaria é eleita uma das melhores redes de pizza do mundo Foto: MARCOS D'PAULA/AE/AGENCIA ESTADO/AE

A Bráz Pizzaria foi eleita a 5ª melhor rede de pizzarias do mundo na tarde desta segunda-feira, 21, pelo ranking 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022, do “50 Top Pizza”, o primeiro e mais importante guia italiano online do setor.

No ranking, ainda tem a rede de pizzarias 1900, de Erik Momo, em 28º lugar. Já a Ciao Pizzeria Napoletana, com unidades em Porto Alegre e São Paulo, ficou no 41º lugar.

Para participar da lista, as marcas devem estar instaladas em pelo menos cinco endereços em seu país de origem, podendo ter unidades também fora, e provar sua qualidade em todos eles. São levados em consideração todos os estilos de pizza propostos, desde que seu preparo seja de forma artesanal.

Pizzaria 1900, de Erik Momo, também está na lista Foto: TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO

Em primeiro lugar na lista, a italiana Da Michele. Uma das principais referências da chamada pizza napolitana, a rede é uma das mais antigas do mundo e está em atividade desde 1870. Em Nápoles, as filas para comer uma fatia são de dobrar a esquina. "Aqui você encontra a clássica pizza que está conquistando o mundo", explica o ranking.

Completam o pódio a francesa Big Mamma Group e a espanhola Grosso Napoletano.

Seguem abaixo as 10 melhores. O ranking completo pode ser visto no site do guia italiano do setor.

1ª – Da Michele (Itália)

2ª – Big Mamma Group (França)

3ª – Grosso Napoletano (Espanha)

4ª – Berberè (Itália)

5ª – Bráz Pizzaria (Brasil)

6ª – 400 Gradi (Estados Unidos)

7ª – Pizza Pilgrims (Inglaterra)

8ª – Errico Porzio (Itália)

9ª – Luigia (Suíça)

10ª – Sorbillo (Itália)