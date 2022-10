Café e bons encontros

07 de outubro de 2022 | 10:24 por Chris Campos, O Estado de S.Paulo

Quem passa pela casa de tijolinhos aparentes da Rua Salles Júnior, no Alto da Lapa, onde fica o Homelessbear Café & Brechó, dificilmente resiste ao apelo da placa na calçada anunciando delícias como o Waffle de queijo ou a Barrinha de milhões: pensa numa delícia feita com camadas de um denso bolo de chocolate coberto por caramelo e uma casquinha de chocolate amargo com uma pitada de flor de sal por cima...

Se estiver passando por ali numa tarde ensolarada, escolha um lugar na mesa externa sob a amoreira e não pense duas vezes antes de pedir um dos cafés especiais do cardápio. O café, vendido em grãos, e a amarula artesanal, servida em copinhos ou engarrafada para levar pra casa, vêm de Descalvado, no interior paulista e figuram na lista dos mais pedidos no estabelecimento que também abriga um brechó.

O Homeless Bear é um desses lugares que rendem bons encontros na vida real entre pessoas que habitam o próprio bairro. Bom lugar para aquele momento home office fora de casa ou para um intervalo na programação normal do cotidiano. Seja para tomar o primeiro café do dia ou uma cerveja no final da tarde.

Antes de experimentar outras delícias locais, como o Biscuit com ovo mexido e bacon, recomenda-se uma selfie ou um registro amoroso do ambiente. Atenção especial às paredes com artes da artista ucraniana Marina Bolobon e quadrinhos com fotos autorais de um dos sócios da casa, o músico e fotógrafo Estevam Romera e da fotógrafa Marina Melchers. Todas à venda.

Vale a pena ainda ficar de olho no Instagram deles: @homelessbearcafe. De tempos em tempos eles realizam eventos aos finais de semana, como o a feira de brechós que já teve duas edições este ano.

Fica na Rua Sales Júnior, 296. Abre de terça a sexta-feira das 11h às 19h e no sábado das 10h às 19h