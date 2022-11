Campo Belo vive 'boom' gastronômico com diversidade de restaurantes

25 de novembro de 2022 | 05:00 por Matheus Mans, O Estado de S.Paulo

Ambitente do restaurante Gansaral, no Campo Belo Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Campo Belo é um bairro pacato e tranquilo, espremido entre o aeroporto de Congonhas e Moema, que tem apresentado uma gastronomia cada vez mais interessante e crescente. Majoritariamente residencial, o bairro conta com restaurantes dos mais variados estilos, indo desde aqueles mais badalados, passando por casas que buscam resgatar tradições de outros estados e, é claro, aquelas casas mais tradicionais que surgiram junto com o bairro.

A seguir, veja um roteiro com dicas dos melhores restaurantes para comer no bairro da Campo Belo. O Paladar, inspirado pelo roteiro da Vila Medeiros, trará, nas próximas semanas, opções de lugares fora das regiões mais comentadas. Passaremos pelo centro e pelas zonas sul, leste, oeste e norte, sempre em busca de boa comida para todos os gostos e mantendo a qualidade de aprovação e os critérios de sempre do Paladar.

Unica Pizzeria

Ali na rua Gabriele D'Annunzio, uma das mais movimentadas do bairro, está a Unica Pizzeria. Com estilão de cantina, mas de pegada descontraída, a casa serve sabores mais tradicionais, como margherita e calabresa, mas o que chama a atenção mesmo são aquelas pizzas diferentonas. É o caso da Tartufata (R$ 61), feita com fonduta de pecorino romano, linguiça fresca e salsa de trufa negra; a Burrata e Alici (R$ 61), com molho de tomate, tomatinhos amarelos, creme fresco da burrata, filés de aliche italiano, orégano e manjericão; e a Mantovana (R$ 46), preparada com creme de abóbora mantovana, linguiça fresca, cebola puxada no azeite e ervas, folhas de hortelã e pimenta. Todas individuais.

Onde: R. Gabriele D'Annunzio, 1.254, Campo Belo. 11-3564-2766. 18h30/23h (sex. e sáb., 18h30/23h30; dom., 18h15/22h; fecha seg.).

Burger Table

Uma das ideias mais originais do bairro, o Burger Table tem uma proposta inusitada: ao entrar no espaço, também na Gabriele D'Annunzio, não há mesas separadas. Todos sentam juntos, em uma longa mesa de madeira, que fica bem no centro do estabelecimento. É muito gostoso o sanduíche de costela (R$ 42), com costela bovina desfiada levemente picante, american cheese e picles de cebola roxa no pão rústico. Uma aposta mais ousada é o sanduíche de steak tartar (R$ 42), com filé mignon cru picado na ponta da faca, temperado com azeite, sal, pimenta do reino e limão siciliano, servido com cebola crispy, rúcula e aioli no pão ciabatta tostado na brasa. E para quem não se interessar por nada do cardápio do Burger Table, ainda há a opção de montar o seu próprio lanche.

Onde: R. Gabriele D'Annunzio, 1331, Campo Belo. 11-2478-4055. 18h/22h30 (sáb., 12h/17h e 18h/22h30; dom., 12h/17h e 18h/21h45; fecha seg.).

Urban Kitchen

Fechando a trinca de estabelecimentos de nossa lista na Gabriele D'Annunzio, a mais gastronômica das ruas do Campo Belo, está a Urban Kitchen. Você encontra a casa aberta durante boa parte do dia, indo do café da manhã ao jantar, abraçando vários tipos de pratos -- e todos bem preparados e bem servidos. Para comer de manhã, o brunch com tostada na manteiga, ovos orgânicos mexidos, salmão defumado, cebolinhas, queijo, avocado grelhado, rabanetes e brotos (R$ 57) é gostoso, bem servido e saudável, assim como o omelete com shimeji e queijo gruyère (R$ 47). Para almoço ou jantar, uma pedida saborosa é bowl de camarão (R$ 87), com base de quinoa, arroz negro, mix de cogumelos, abacate grelhado, abobrinha e cenoura à julienne, ovos orgânicos, batata-doce e mix de sementes.

Onde: R. Gabriele D'Annunzio, 1334, Campo Belo. 11-5096-1861. 9h/23h.

Pad Thai do Restaurante Urban Kitchen Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Sobreiro

Em uma casinha ali na charmosa Rua Pascal está o Sobreiro, restaurante que oferece comida caseira por um bom preço. Além dos pratos mais básicos, como strogonoff de carne (R$ 58) e de frango (R$ 52) e o picadinho bovino com arroz, feijão, couve, farofa e ovo (R$ 54), a casa, que é pet friendly, tem o delicioso penne mediterrâneo (R$ 68), com azeitonas pretas, tomate cereja, abobrinha, cenoura, parmesão e manjericão com sobrecoxa desossada ao molho de mostarda e mel, e o mandiola (R$ 78), com nhoque de mandioquinha selado no azeite com ervas e tiras de filé mignon ao creme de gorgonzola.

Onde: R. Pascal, 1882, Campo Belo. 11-97690-0606. 12h/15h (sáb., 11h30/17h; dom., 12h/17h).

Florina

Restaurante suíço comandado por Cristina Häfeli funciona desde 1995 em uma charmosa casa de esquina no Campo Belo. Um dos destaques do menu é a seleção de fondues, como o appenzeller (com queijos gruyère, emmental e appenzeller, R$ 225) e o campagne (com gruyère, emmental e bacon tostado, R$ 185), que servem duas pessoas e chegam à mesa com pão italiano e uma seleção de itens de charcutaria para acompanhar.

Onde: R. Cristóvão Pereira, 1.220, Campo Belo. 11-96416-8121. 19h/23h (sáb. 12h/16h e 19h/23h. dom. 12h/17h; fecha seg.).

Tartelier

Quer um docinho? Uma boa opção é a Tartelier, confeitaria que nasceu no bairro da Saúde e agora ganha espaço no Campo Belo. Dentre as opções, desde delícias de chocolate, como a eclair (R$ 16,50) e a surpreendente torta de chocolate com caramelo salgado (R$ 16,50), até cocadinha (R$ 9,50) e choux cream de baunilha (R$ 11,90). Também não dá pra deixar de experimentar o mil-folhas da casa, que sai por R$ 16,90 no tamanho individual.

Onde: R. Sônia Ribeiro, 27, Campo Belo. Tel. 3459-2996 WhatsApp 98916-1628. Seg. a sex. 12h/20h (sáb. e dom. 10h/20h).

Gansaral

Além de ser um espaço cultural bonito e agradável de apenas estar, esta casa de cultura alemã também abriga um restaurante em que é possível saborear clássicos da cozinha local. Entre as sugestões, destaque para o spätzle, massa alemã servida com molho bechamel, abóbora japonesa assada e pistaches triturados (R$ 53), além do páprika schnitzel (lombo suíno empanado e frito, servido com molho à base de páprica doce e picante, bolinhos de batata e legumes salteados, R$ 71). Só fique atento: durante a tarde, a casa funciona apenas como café. Vale a pena também ver a programação cultural da casa, que faz exposições de arte e recitais de música, deixando o ambiente ainda mais agradável.

Onde: R. Demóstenes, 885, Campo Belo. 2338-6380. 12h/20h (fecha 2ª e 3ª).

Ambitente do restaurante Gansaral Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Consulado Gaúcho

Conhece o x-coração? É um lanche tipicamente gaúcho que, ao invés de hambúrguer, vem recheado com coração de galinha. Pode parecer estranho, mas é de comer rezando. O Consulado Gaúcho, que começou sua história vendendo itens típicos do Rio Grande do Sul em kombis, fez do Campo Belo a sua primeira morada fixa e tem esse lanche como o carro-chefe. Ele vem em um pão grande e, além do coração, é recheado com maionese, ervilha, milho, tomate picadinho e queijo. Sai por justos R$ 37, comprando para viagem na casa. Ainda dá para comprar algumas especialidades gaúchas que um dos donos traz toda semana do Rio Grande do Sul, como cervejas típicas e um torrone com mel (R$ 6).

Onde: R. Antônio de Macedo Soares, 1377, Campo Belo. 11-99347-8775. 12h/23h (ter. e qua., 18h/23h; dom., 12h/22h; fecha seg.).

Lanche do restaurante Consulado Gaúcho Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

Constantinus Grill

Uma das casas mais tradicionais do Campo Belo é o simpático Constantinus Grill. Em atividade desde 2005, o restaurante conta com pratos simples, bem feitos e com aquele tempero caseiro que te dá um abraço. Um dos destaques do Constantinus é o galeto desossado (R$ 58,50), que vem ainda com farofa e cebola. Serve duas pessoas. Outra boa opção é o galeto com creme de milho (R$ 99,20), feito na brasa com farofa e cebola.